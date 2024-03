Így vélekedtek a filmről az alkotók a Most vagy soha! díszbemutatóján

Öt év és 1400 ember közös munkájával valósult meg a márciusi ifjak egy napját bemutató, Most vagy soha! című történelmi kalandfilm. Az M2 Petőfi TV a díszbemutatón a vörös szőnyegen kérdezte az alkotókat.

Vörös szőnyegen vonultak végig a Most vagy soha! szereplői és alkotói a március 13-i díszbemutatón. A hőseinkről, a hazaszeretetről és a szabadságvágyról szóló történelmi kalandfilm március 15-ét és hősét, Petőfi Sándort helyezi a középpontba. A főszerepet alakító Berettyán Nándor a díszbemutatón úgy fogalmazott, a forradalmár költő eddig ismeretlen oldalát mutatják meg a nézőknek

„Elsősorban költőként, váteszként és lázadóként ismerjük, de egészen új oldalát mutatja meg ez a film: a férjet és apát, aki családja érdekében a visszavonulás útját keresi. Megrázó belegondolni, mennyire megérdemelte volna azt az életet” – fogalmazott szerepéről a Jászai Mari-díjas színművész, színházi rendező.

Rákay Philip kreatív producer, forgatókönyvíró öt évvel kezdte el írni a forgatókönyvet Szente Vajkkal. A Jászai Mari-díjas színművész, drámaíró, érdemes művész az M2 Petőfi TV-nek adott interjújában a 1848. március 15-e mai jelentőségét hangsúlyozta.

Kapcsolódó tartalom

„Több olyan pontja van a magyar történelemnek, ahol rossz irányba fordulhatott volna. Akár az is elbukhatott volna, hogy mi 2024-ben magyarul beszéljünk. Az, hogy ez nem így történt, a márciusi ifjaknak nagyban köszönhető” – mondta a Most vagy soha! kreatív producere és forgatókönyvírója.

Lóth Balázs, a film rendezője hangsúlyozta, az alkotással elsődleges céljuk, hogy átélhetővé tegyék, milyen érzés lehetett március 15-én egy közös nemes ügyért harcolni. „Torokszorító látni, ahogy beérik öt év munkája. A nagyközönségnek szántuk, így közel 100 moziban lesz műsoron országszerte” – tette hozzá az alkotó. A magyarországi premier hetében Erdélyben is vetítik a mozik a filmet: Nagyváradon, Temesváron, Szatmárnémetiben, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön, és olyan településekre is elviszik, ahol nincs mozi, így Székelyhídon, Nagyszalontán, Székelyudvarhelyen, Kézdivásárhelyen és Székelykeresztúron élők is láthatják. A teljes összeállítás újranézhető az M2 Petőfi TV FRISS című műsorának március 15-i adásában.

Kiemelt kép: MTI/Máthé Zoltán