Március 15. – Élő közvetítések és tematikus műsorfolyam a közmédia csatornáin

Széles műsorkínálattal várják a nézőket és hallgatókat a közmédia csatornái a nemzeti ünnepen. A helyszíni közvetítések mellett ismeretterjesztő, történelmi műsorok és az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit bemutató filmek szerepelnek.

Az M5 kulturális csatorna március 14-én 16 órától élőben közvetíti a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadását az Országház Kupolaterméből, a ceremónia ezzel egy időben a Dunán is követhető. Március 15-én 9 órától az M1 és a Kossuth Rádió Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonásával jelentkezik élőben a Kossuth Lajos térről. Az ünnepi huszármenet indulója után 10:30-kor kapcsolják a Nemzeti Múzeum kertjét, ahol a díszünnepség keretében beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.

A Dunán március 15-én az élő bejelentkezéseken túl ismeretterjesztő összeállítások és rendhagyó történelem óra várja a nézőket. Az M5 szintén egésznapos tematikus műsorfolyamot kínál nézőinek. Délelőtt megtudhatják, miként jelenik meg 1848 a magyar képzőművészetben, megismerhetik a forradalmi viseleteket, és látogatást tehetnek a legendás Házsongárdi temetőben. Továbbá mindkét csatorna a forradalom eseményeit, szereplőit bemutató játékfilmekkel készül a nézőknek.

Az M2 Gyerekcsatorna a Hetedhét kaland című műsorában emlékezik az 1848-49-es forradalom jelentőségére. Az Ünneplőben rovatban, egy óvodásoknak, kisiskolásoknak készült dramatizált jelenettel mutatják be, hogyan éli meg egy bohókás, négytagú család az ünnep reggelét. A folytatásban kézműveskedni hívja a csatorna a gyermekeket: megmutatják, hogyan készíthetnek otthon nemzeti színű csákót és kokárdát.

A Kossuth Rádióban az egész napot átszövik a Most vagy soha! című filmben szereplő színművészek ünnepi gondolatai. 6 órakor kezdődik a Hajnal-táj adása, ezúttal Szülőföldemen címmel, olyan portrékkal, amelyek a magyar föld szeretetéről, a visszatérésről szólnak. Délelőtt megtudhatják azt is, hogy a Kárpát-medencében hogyan emlékeznek meg a nemzeti ünnepről a magyarok. 14:30-kor a Felfedező a gazdaságról műsorában a 100 éves Magyar Nemzeti Bankot ünneplik: az „önálló nemzeti bank” létrehozása már a márciusi ifjak 12 pontos követelésében is megjelent. A folytatásban az Országos Széchényi Könyvtárba látogathatnak el, megismerhetik a Nemzeti dal eredeti példányát és a Kossuth-gyűjteményt, majd a pákozdi Nemzeti Emlékparkban tehetnek tematikus sétát. 18:30-kor az idei Kossuth- és Széchenyi-díjasokat mutatják be. Az Este című műsorban Babucs Zoltán hadtörténész vendégével a lengyelek az 1848–49-es szabadságharcban betöltött szerepéről beszélget. 19:25-kor a Nagyok adásában Vetró Mihály nemezművész, tanár, néprajzi gyűjtőt, a Népművészet Ifjú Mesterét ismerhetik meg. A Regényes történelem zárja az ünnepi műsorfolyamot, amelyből megtudhatják, hogy az 1848-as forradalom főszereplői hol voltak, és mit tettek az első évfordulón.

A Dankó Rádión március 15-én 23 órától Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák rendhagyó Petőfi-koncertje a Modern Art Orchestra közreműködésével hangzik el.