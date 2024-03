Auth Ede tematikus hétvége a Dankó Rádióban

A Dankó Rádió tematikus hétvégével köszönti a kiváló táncdalszerzőt-zongoraművészt, a március 16-án 85. születésnapját ünneplő Auth Edét. A magyar zene rádiója a Jó pihenést! és a Szív küldi szívnek szívesen című műsorokban tiszteleg a művész előtt március 16-án és 17-én.

Az 1939-ben született kiváló zeneszerző- zongorista a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolában tanult majd 1962-ben a Szegedi Zeneművészeti Szakiskolában trombita tanári oklevelet szerzett. Kevéssé ismert információ róla, hogy sok egyéb mellett zenekari műveket is komponált. Sokoldalú művész: kezdetben az Ifjúsági Jazz Együttes tagja volt, de játszott Tóth Zoltán tánczenekarában is, velük készült első hanglemezfelvétele. A zongorakísérő, korrepetitor, hangszerelő, sikeres táncdalszerző a Bergendy-együttes zongoristájaként lett ismert, majd a Táncdafesztiválok sikeres dalszerzőjeként vonult be a magyar könnyűzene történetébe. Az első táncdalfesztiválon 1966-ban a Hol jár az eszem című dala Halmágyi Sándor szövegével Zalatnay Sarolta előadásában második díjat nyert.

A kiváló szerző egy korábbi interjúban így nyilatkozott szakmajának szépségéről: ,,Szükség van az emberi lélek lazítására is, és ennek gyógyszere a hangulatos melódia”.

Többek között olyan kiváló előadóknak írt dalokat mint Szécsi Pál, Koós János, Aradszky László, Vámosi János, Toldy Mária, Poór Péter, Kovács Kati. Lánya, Auth Csilla kétszeres EMeRTon-díjas énekes. A magyar zene rádiójának hétvégi tematikus műsorában Auth Ede művészi pályája további fordulatairól is mesél és legnagyobb slágereit is hallhatják.

Auth Ede tematikus hétvége – március 16-án és 17-én a Dankó Rádióban.