Fogorvos is lehetett volna Frenreisz Károlyból

Még mielőtt elkötelezte volna magát a zene mellett, egy évig volt az orvosi egyetem fogorvosi karának hallgatója a Kossuth-díjas rockzenész. Frenreisz Károly első zenekara, a Metro azonban akkora sikert aratott debütálásakor, hogy nem volt kérdés: a színpadon a helye – minderről a Duna Családi kör című műsorának vendégeként mesélt a Csináljuk a fesztivált! zsűritagjaként is ismert előadó.

Hazánk egyik meghatározó rockzenésze, Frenreisz Károly értelmiségi családban született, édesapja orvos volt, és sokáig úgy tűnt, hogy követi őt a pályán: az orvosi egyetem fogorvosi karára nyert felvételt. Tanulmányai mellett azonban nem feledte zenei álmait, és sikereit látva szülei megengedték, hogy elhagyja az egyetemet, ezért mindössze egy évet töltött ott – idézte fel pályaválasztásának történetét a közmédia több zenés műsorában is zsűriként közreműködő zenész.

Testvérei, Latinovits Zoltán és Bujtor István szintén művészi karriert képzeltek el maguknak. Egy alkalommal Frenreisz Károly is kapott ebből némi ízelítőt: 1968-ban Dömölky János Mélyrétegben című filmjében szerepelt. Az 1967-ben készült fekete-fehér játékfilmet 2010-ben digitalizálta a Nemzeti Archívum.

„A zalai olajmezőkről szólt a történet, és a cenzúra elkaszálta, a felvételeket elzárták, később Kelecsényi László közreműködésével került elő. A zenével azonban sokkal közelebbi barátságba kerültem, mint a filmezéssel” – kezdte a Duna délutáni magazinműsorában Frenreisz Károly.

Hozzátette, mivel született adottsága, hogy abszolút hallása van, ezért könnyen tanult, így az éneklés mellett a hangszerek is érdekelték: a klarinét, a szaxofon és a basszusgitár is fontos hangszerré vált az életében. A teljes beszélgetés újranézhető a Családi kör Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

Családi kör – hétköznap délutánonként 13:40-től a Dunán.