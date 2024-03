(szinte) szebb, mint volt: az újjáépített Münster városa

forrása Amerikai csapatok a Vesztfáliai Münster romba dőlt főterén/a főtér ma. Képek

A második világháborúban európai, nagyrészt német városok egész sora pusztult el gyakorlatilag teljes mértékben. Az újjáépítéshez való hozzállás változó volt, akadt, ahol háború előtti állapot lehető legteljesebb visszaállítására törekedtek, a legtöbb városban azonban modernista elvek szerint építkeztek, hideg-rideg városokat létrehozva. Előbbi elv alkalmazásának legszebb példája a Vesztfáliai Münster (régies magyar nevén Monostor) városa, ahol nem csupán újjáépítették a várost, hanem azt a középkori formákhoz visszanyúlva tették, mellőzve a későbbi átalakításokat, így a városkép ma szinte egységesebb, szebb, mint a háború előtt.

Münster, Prinzipalmarkt. A házsor első ránézésre középkorinak tűnik, a részletek (főleg az élesen vágott kövek) azonban elárulják, hogy az 1950-es évekből való. Kép forrása

A Vesztfáliai Münster városa egyike (volt) a legnagyobb és építészetileg legjelentősebb középkori városoknak. A ma már több, mint háromszázezer lakosú település történelmi jelentőségéhez hozzájárul, hogy itt, pontosabban a városházán kötötték meg 1648-ban a vesztfáliai békét, ami több szempontból máig meghatározza a nemzetközi kapcsolatokat. Az ország északnyugati részében fekvő, vagyis az Atlanti-óceánhoz legközelebb eső várost már viszonylag korán, 1943 októberében súlyos légitámadások érték, gyakorlatilag teljesen elpusztítva az elmúlt századokból fennmaradt templomokat és főképp a város jelképének számító piactéri házsort a Prinzipalmarkton.

A Prinzipalmarkt házsora a háború előtt. Kép forrása

Az amerikai csapatok bevonulása a romos Prinzipalmarktra, háttérben a városháza tornya. Kép forrása

A háborús pusztításokat a modernista várostervezők jó lehetőségnek tekintették az újfajta várostervezési elvek gyakorlati kipróbálására. Így nem sok híja volt, hogy Münster is Rotterdamhoz vagy Varsóhoz (leszámítva annak belvárosát) hasonlóan széles gyorsforgalmi utakkal, lakótelepekkel, toronyházakkal szülessen újjá. Ehelyett az újonnan megalakult városvezetés egy szó szerint konzervatív, vagyis megörző újjáépítés mellett döntött. A városszerkezetet sem alakították át, az máig őrzi jellegzetes, kettős-kör elrendezését: jól kirajzolódik középen a román kori székesegyház és az azt övező belső városfal vonala, a körételepült, szintén középkori eredetű városnegyedekkel.

Münster 3D-s képe, a középen lévő, székesegyházat övező belső gyűrű mentén húzódik a Prinzipalmarkt, a város főpiaca. Kép forrása

Az újjáépítés módját természetesen gondosan meg kellett tervezni, ügyelve a lehető legtöbb, legalább részleteiben menthető épület ideiglenes megerősítésére. Addig is elő kellett készíteni a terepet, vagyis el kellett hordani az elképesztő mennyiségű törmeléket. Ez a munka több évig tartott, és valóban hősies erőfeszítéseket igényelt. A legtöbb városban külön szobrot állítottak az ismeretlen Trümmelfrau, vagyis a törmeléket eltakarító nők emlékére. Ugyanis ezt a munkát férfiak hiányában nagyrészt a nők végezték.

Törmelékeltakarítás ideiglenes vasút segítségével, háttérben a kiégett székesegyház tornyai. Kép forrása

Az újjáépítés tervezésekor a főpiac középkori állapotát vették kiindulásnak, vagyis a későbbi évszázadok átalakításait lehetőség szerint mellőzték. A romeltakarítási munkák és a hosszas tervezés miatt csak a háború után öt évvel, 1950-ben indult el az építkezés.

A főpiac házainak újjáépítése, háttérben a városháza toronysisakja. Kép forrása

A munkák csak 1958-ban fejeződtek be, a városháza szimbolikus újjáépítésével. A pompás gótikus épület, a vesztfáliai béke aláírásának helyszíne az 1943-as légitámadáskor telitalálatot kapott, a több emelet magas oromzat viszont épen maradt. Ezt már abban az évben egy támrendszerrel igyekeztek megmenteni, viszont a következő évben ezt is összedöntötte egy ismételt bombázás. A világtörténelem eme fontos helyszínének újjáépítése szinte magától értetődő volt, így a romok alól kőről kőre haladva, puzzle-szerűen rakták össze újból az épületet.

A városháza árkádjainak újrafaragása. Kép forrása

A városháza újraavatása, egyúttal a város újjáépítésének befejezési ünnepsége 1958-ban. Kép forrása

A gótikus városháza (jobbra), mellette a reneszánsz városi borház. Kép forrása

Az újjáépítés valóban jól sikerült-mondhatnánk, túl jól. Megtartották az eredeti, középkori telekosztásokat, a házak alakja, anyaghasználata (helyi homokkő), a részletek mind az elpusztult elődöket idézik. Viszont éppen a középkori épületek kézműves jellege, esetlegessége hiányzik, itt minden sarok, minden részlet milliméter pontossággal illeszkedik. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy bárcsak minden elpusztult európai várost hasonló elvek szerint és hasonló színvonalon építettek volna újjá.

A Prinzipalmarkt új házai, háttérben a címlapképen is látható Lambert-templom.

Az újjáépítés rendkívül részletgazdag módon történt, újrafaragták az oromzati díszeket, sokszor a korra jellemző stílusban, egységes, a régióra jellemző ablakok készültek, sőt, az üzletek feliratait is példamutatóan szabályozták. Egységesebb lett az utcakép, a korábban eltérő magasságú épületek helyett nagyjából egyforma magasak épültek. Viszont fontos megjegyezni, hogy ezek az épületek nem rekonstrukciók, csupán visszaidézik a középkori formákat – azt viszont nagyon ízlésesen és követendő módon.

A Prinzipalmarkt újjáépített házai. Kép forrása

A városra jellemző, kilométer hosszú középkori árkádokat is visszaállították, a belső oldalon már modern rendszerű kirakatokkal. Az üzletek feliratainak elhelyezéséről és elrendezéséről példát vehetne a budapesti városvezetés:

A Prinzipalmarkt középkori eredetű árkádjai. Kép forrásai

Oromzat Krisztus-monogrammal és az építés évszámával: MCML=1950. Kép forrása

A középkori formákat idéző, mégis határozottan modern épületek jó példája. Kép forrása

A főtéri újjáépítés teljességét egy épület zavarta csak: az egyik háznak a háború utáni pénzhiány miatt nem épült kőburkolatos oromzata. Ezt 2022-ben pótolták, kiegészítve az oromzatot, így már minden ház egységesen teljesen homokkő burkolatot kapott.

Münsteri oromzatok, középen a 2022-es kiegészítés. Kép forrása

A város hatalmas, román kori eredetű, majd gótikus stílusban bővített székesegyháza is súlyos károkat szenvedett. Az újjáépítés itt is éveket vett igénybe, az épületet délről határoló tér felől nem is lehet észrevenni semmilyen változást:

A székesegyház dél felől. Kép forrása

A nyugati homlokzaton azonban látszik a változás. A két torony közötti épületrész súlyosan károsodott, a gótikus főkaput nem építették újjá, helyette a korábbi, román kori építési periódust idéző megoldás került:

A székesegyház nyugati homlokzatának változásai. Kép forrása

A belváros többi utcájában is új beépítésekre volt szükség. Ezek az épületek nagyrészt modern karakterűek, mégis anyaghasználatukban, tömegükben, és a magas tetőkkel visszaidézik az egykori városképet. Ráadásul a telekosztásban, az utcák vonalvezetésében sem eszközöltek változásokat, a megmenekült, vagy rekonstruált-restaurált régi épületek eredeti kontextusa megmaradt. És ez nagy eredmény, Németország-és Európa szerte számos olyan középkori, vagy barokk épület található, ami egy-egy újjáépítés során gyakorlatilag egy lakótelep közepére került.

A Miasszonyunk templom háború utáni, de az eredetit sokban visszaidéző környezete. Kép forrása

Egy régi építészeti emlék, pláne egy teljes középkori város pusztulása hatalmas kulturális veszteség. Münsterben azonban sikerült ebből a rettenetes helyzetből a lehető legtöbbet kihozni, bizonyos tekintetben a város(kép), szebb, egységesebb is lett, mint a számos 19-20. századi átépítés után. Nagy eredmény, hogy sikerült a városszerkezetet és a telkek osztását is épségben megőrizni, hiszen az épp olyan érték, mint maga a beépítés.