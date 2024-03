A kisiskolások is készülhetnek az olimpiára az M2 Gyerekcsatornával

A mozgás örömét, a sport és a közösség erejét helyezi középpontba a közmédia gyerekcsatornájának tavaszi kihívása. A Hetedhét Öttusában kisiskolás csoportok mutathatják meg rendhagyó játékötleteiket. Pályázataikat március 31-ig várja az M2 Gyerekcsatorna.

A felhívásra 6 és 11 év közötti gyermekekből álló, legalább négyfős csapatok jelentkezését várják, akik a Hetedhét kalandban bemutatott tárgyak segítségével saját játékötletüket jelenítik meg egy videón. A tárgyak a csatorna már jól ismert szereplőihez, Varázsdokihoz, Ferenc bűvészhez, Ruhamanóhoz, Balkonórihoz és Fruzsihoz köthetők, így szélforgóval, kártyapaklival, fonállal, locsolókannával és fakanállal is ügyeskedhetnek a tanulók. A saját ügyességi vagy sportjáték-ötletet bemutató felvételeket a hetedhetottusa@mtva.hu e-mail címre március 31-ig küldhetik az indulók. A pályázatnak a videóanyagon kívül tartalmaznia kell a gyerekek által kitalált játék szabályzatát is. A legjobb ötletet beküldő öt csapat részt vehet a Hetedhét Öttusa játékán. A vetélkedőt gyereknapon tűzi műsorára az M2 Gyerekcsatorna.

„Igazán sportos év az idei. Vizes VB, foci EB, Olimpia. Idén a gyerekek bizonyosan sportoló példaképektől kaphatnak kedvet a mozgáshoz. Hiszünk abban, hogy a gyerekeknek a fejlődésükhöz, valós, közösen szerzett élményekre is szükségük van. Ezért biztatjuk őket közösségépítő kampányainkban arra, hogy barátokkal, osztálytársakkal, testvérekkel csapatba szerveződve teljesítsék a kihívást. Miközben megmutathatják kreativitásukat, mozognak egy jót, gyakorolhatják az együttműködést, az együttérzést, egymás támogatását, megérzik a csapat erejét. Nem utolsó sorban nagyon szeretnénk, ha közben pompásan szórakoznának.”- emelte ki Vass Éva az M2 Gyerekcsatorna igazgatója.

Török Bálint és Gyarmati Erik a Hetedhét kaland házigazdái egy videóban is bemutatják a gyerekek körében népszerű szereplők tárgyait. Ezekkel alkothatnak érdekes ügyességi vagy sportfeladatot az alsós gyerekcsapatok, a közös munka során pedig nemcsak egyedi játékot fejleszthetnek, hanem mozoghatnak is. A tanulókat évek óta a tudományos világban kalauzoló Varázsdoki egy szélforgót, a mindent megjavító ügyes Ruhamanó egy fonalgombolyagot adott a játékhoz, de a csapatok kitalálhatnak sportfeladatot Balkonóri, a növények védelmezőjének locsoló kannájával, vagy Ferenc bűvész kártyapaklijával is. Kovácsovics Fruzsinát is jól ismerik a gyerekek a Hetedhét kaland, Száll a dal Fruzsival rovatából. Az ő tárgyát a Hej Vargáné káposztát főz dal inspirálta, ami így nem más, mint a fakanál. A pályázaton egy osztályból több kisebb csoport is indulhat, ha több tárgyhoz is kitalál játékot és szabályt.

A felhívás részletei a kampány Médiaklikk-oldalán találhatók, a felhívás elérhető az M2 Gyerekcsatorna YouTube csatornáján