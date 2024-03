Már nyolcévesen rocksztárt rajzolt anyák napjára Egri Péter

A történelem, az irodalom, a művészet és a zene már kisgyerekként érdekelte Egri Pétert, a Mystery Gang frontemberét. Ezt bizonyítja, hogy a rockabilly hazai helytartója, A Dal 2024 zsűritagja már gyerekként Bill Haley rockikonról készült rajzzal lepte meg édesanyját – tudhatták meg az Önök kértékben vendégeskedő zenésztől.

Egri Péter immár harmadik alkalommal értékeli zsűriként a Duna dalversenyének produkcióit. Örömét fejezte ki, hogy idén – köszönhetően annak, hogy az elődöntőkben átdolgozott formában mérettetnek meg a dalok – rockabilly is színesíti a műsor zenei palettáját. „Évről-évre erősebb pályaművek érkeznek a dalválasztóra. Idén a változatos stílusú dalok a szombat esti adások olyan sokszínűségét eredményezi, amely egyedülálló a zenei műsorok tekintetében” – fejtette ki az Önök kérték adásában.

Egri Péter, a Mystery Gang frontembere megtisztelőnek tartja, hogy mint a rockabilly hazai nagyköveteként ismerik el zenei munkásságát. Az Önök kérték vendégeként elmondta: úgy érzi, a mai popkultúra első meghatározó alapkövének számító, az 1950-es évekig visszanyúló zenei stílust speciális közép-európai szemüvegen át látja, amely nemzetközi szinten is izgalmas. A tengeren túlon nemrég jelent meg albumuk és a koncertek mellett hamarosan újabb lemezt rögzítenek, ráadásul abban a stúdióban, ahol gyerekkori példaképe, Buddy Holly a rock and roll úttörője alkotott az 50-es években.

Gyerekkorával kapcsolatban a műsorban az is kiderült, milyen korán elkezdett érdeklődni e műfaj iránt. „Édesanyám megmutatta egy nemrég előkerült művemet, amit anyák napjára rajzoltam neki nyolcévesen. Rózsaszín-fekete zakós, nyakkendős, olajozott hajú Bill Haley látható rajta. Az amerikai dalszerző, énekes egyike volt az első rock and roll előadóknak. Ugyanakkor édesanyám mutatott egy másik rajzot is tőlem, amelyen tetőtől talpig harci díszben ábrázolt huszár van” – mesélte Bényi Ildikónak, hiszen a zene mellett a történelem, az irodalom és a művészet is érdekelte, főként a színészet és a rendezés. A zene mellett ez utóbbiakkal is foglalkozik Egri Péter.

„Régóta kacérkodom a színészettel. Fantasztikus volt szerepelni a Made in Hungaria című zenés filmben, az orgazda Brennert alakítani. Ezen kívül néhány éve megírtam Privát Buddy Holly Story címmel az első zenés darabomat, felejthetetlen volt a munka és szereplés is ebben. Mostanában pedig nagy példaképemmel, Harsányi Gábor színművésszel dolgozhatok az 1972-es Jó estét nyár, jó estét című film folytatásában” – árulta el Bényi Ildikó közösség oldalán látható extra videóban. A teljes adás az Önök kérték Médiaklikk-oldalán nézhető újra.

