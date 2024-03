Dankó Rádió tematikus hétvége – 90 éves lenne Dobsa Sándor

Idén lenne 90 éves Dobsa Sándor zeneszerző, zongorista. Munkássága előtt tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió. A művészt slágereivel és vele készült korábbi interjú részletekkel köszönti a magyar zene rádiója, a Jó pihenést! és a Szív küldi szívnek szívesen című műsorokban március 9-én és 10-én.

Dobsa Sándor hatéves korában kezdett zongorázni, előbb zeneiskolában, majd zeneművészeti szakiskolában tanult, később elvégezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolát is. Ezt követően kezdett el vendéglátóhelyeken fellépni a korszak egyik legjobb gitárosával, Szabó Gáborral. Széles repertoárjukban olyan, akkor divatos slágerek szerepeltek, mint a Bolyongok a város peremén, a Valaki szeret engem vagy a My Fair Ladyből a Ma éjjel táncolnék. Fiatal zongoristaként gyakran improvizációt is csempészett a dalokba. Sokféle stílusban mozgott otthonosan, és saját dalokat is komponált.

Egy korábbi interjúban így vélekedett az improvizációs készségről: „Amikor egy koncertező művésznek nem elegendő a leírt kottát eljátszania, hanem adott témában rögtönöz is a közönség örömére: ez az improvizáció. Ehhez jön még a harmonizációs készség, a hangszereltségbeli képesség, a művészi igény. Ezeket idővel az ember mind megszerzi, de mindez nekem eleve megadatott, ezért kamatoztatni tudtam a pályámon.”

Az 1960-as években klasszikus big bandet játszó zenekarokkal dolgozott együtt, de ezek a zenekarok általában nem voltak járatosak minden zenei stílusban, ezért Zsoldos Imre trombitással létrehozta a Stúdió 11 együttest. Dobsa Sándor a zenekarral bejárta az egész világot, Ausztráliától az Amerikai Egyesült Államokig, Németországtól Hollandiáig, sok híres előadóművész előadását kísérte. 2005 elejétől a Stúdió 11 zenekar örökös vezetője lett haláláig. Dolgozott filmes produkciókban is: a Mici néni két életében egy presszó teraszán zongorázott a Kiss Manyi és a Páger Antal által megszemélyesített figuráknak. Szabó István egyik filmjében a teljes zenekarával szerepelt: egy mulatóban a háttérzenét szolgáltatták. Nevéhez kötődik A régi idők focija című film teljes zenei kísérete, valamint Polgár Tibor filmjében az Én mellettem elaludni nem lehet című sláger is, amelyet Psota Irén előadása tett híressé. A magyar zene rádiójának hétvégi tematikus műsorában a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével és az eMeRTon Életmű-díjjal is kitüntetett művész pályája további szépségeiről is mesél korábbi felvételeken és legnagyobb slágereit is hallhatják.

Dobsa Sándor tematikus hétvége – március 9-én és 10-én a Dankó Rádióban.

