Szén- és cementpakolásból szerzett pénzt első hangszórójára Németh Alajos Lojzi

Már gyerekkorában is klasszikus zenére aludt el, és egész életében csak zenével szeretett volna foglalkozni A Dal 2024 zsűritagja. Németh Alajos Lojzi küldetésének tekinti, hogy a muzsika által szebbé tegye a világot. A Bikini együttes alapító-dalszerzője a Kossuth Rádió Nagyok című műsorában családjáról, gyerekkoráról osztott meg emlékeket és legújabb feladatáról is beszélt.

„A környezet mindig meghatározza a fejlődés útját. Egy munkáskerületben, Újpesten születtem, a szüleim értelmiségi szülők voltak. Anyám tanár, apám szobrászművész és jogász volt. Az akkori rendszernek pont nem a kedvezményezettjei voltak, mert anyám templomba járt, ezért kitaszították a gimnáziumból, apám pedig háborús veterán volt, és őt se szerették, mert a Don-kanyartól Salzburgig kergette az oroszt. Az apám egy hős volt mindig a szememben” – emlékezett vissza gyerekkorára a Duna dalversenyének zsűritagja, Németh Alajos Lojzi dalszerző a Nagyok című portréműsorban.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Artisjus-, Fonogram- és Máté Péter-díjas zenész elmesélte azt is, hogy édesanyja szépen zongorázott és énekelt, nővérével sokat gyakorolt esténként, így minden este klasszikus zenére aludt el. Bátyjával együtt beíratták zeneiskolába, ő nyolc évig hegedült, testvére csellózott. Később, érettségi után a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazz tanszakára járt, nagybőgözött.

„Sok időm nem volt tanulni, mert a Mini együttesbe elhívott Török Ádám. Kétszázharminc bulink volt évente, ezért nem tudtam befejezni az iskolát, mindössze két évig jártam oda” – mesélte.

A műsorban gyerekkorára bátyja kapcsán is visszaemlékezett, neki köszönhetően indult el a könnyedebb műfaj irányába.

„Nem voltunk jó gyerekek, főleg a bátyám, sok csínytevést követtünk el. A rock and rollba is gyakorlatilag ő rántott bele. Hallgattam a Luxemburg Rádiót éjszaka, és magával ragadott az ott hallott rock- és popzene. Újpesten volt egy hangszerbolt a Duna-parton, minden nap másfél-két órát eltöltöttünk a kirakat előtt. Annyira vágytunk a hangszerekre, eszközökre, hogy elmentünk a vasútállomásra szenet és cementes zsákokat rakodni, hogy legyen pénzünk megvenni az első hangszórókat. A zene őrült szerelem volt, és letéríthetetlen voltam erről az útról” – mondta, hozzátéve, ettől kezdve nem is akart mással foglalkozni.

„Soha sem akartam mással foglalkozni, mint a zenével. Ehhez értettem, ez volt a küldetésem. Szerintem mindenkinek van valami küldetése, és nekem az volt, hogy szebbé tegyem a környezetemet, a világot a zenékkel, a szövegekkel, és ez sikerült is.”

Korán bekerült a zenei körforgásba. A Mini után a Dinamit együttesben játszott, majd következett a Bikini, amelyet azóta is az ő neve fémjelez. Saját zenekart nem akart alapítani, mint fogalmaz: „nagyon szépen énekeltem, csak nincs hangom, az énekléshez hangszer kell, az pedig a torok, és az adottság”.

A múltidézés mellett jelenlegi elfoglaltságáról is beszélt a Nagyokban. A zenélés mellett az Artisjus elnöke, valamint szombat esténként találkozhatnak vele a nézők A Dal 2024 zsűritagjaként.

„A Duna dalválasztójában részt venni nagyon megtisztelő feladat, imádok a részese lenni. Zsűritársaimmal nagy konszenzusban vagyunk. Az egész stáb magas színvonalon dolgozik, nem is nagyon látok még külföldön sem hasonlót.”

A teljes beszélgetés újrahallgatható a Nagyok Médiaklikk-oldalán.



Fotó: Németh Alajos Lojzi (Fotó: MTI/Kovács Tamás)