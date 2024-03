Zoltán Erika a lányáról: Keresi a lehetőséget, hogy minél több időt tölthessünk együtt

Szabadidejének nagy részét szüleivel közös programokra fordítja Zoé, Zoltán Erika egyetlen gyermeke. Az énekesnő a Duna Családi kör című műsorának vendégeként mesélt lányáról, valamint annak udvarlójáról, aki szinte már a családjuk része.

27 éves, saját vállalkozása van, és öt évvel ezelőtt rátalált a szerelem – büszkélkedett Zoltán Erika egyetlen lányával, Zoéval. Az eMeRTon-díjas előadó a Duna új néven jelentkező délutáni magazinműsorában, a Családi körben mesélt arról, hogy olyan erős összetartás jellemzi háromfős családjukat, amely csak keveseknek adatik meg.

„Hihetetlenül jól sikerült gyerek. Nagyon szeret velünk lenni, és nem azt a lehetőséget keresi, hogyan töltsön időt nélkülünk, hanem hogyan lehetünk minél többet együtt. Amióta már nem élnek a szüleim, a családot számomra a férjem és a lányunk jelenti. A mi kis triumvirátusunk értelmet ad minden napnak”

– szögezte le az énekesnő.

Hozzátette, már több mint öt éve csatlakozott családjukhoz Zoé párja, akit megtanítottak kedvenc közös elfoglaltságukra, a kanasztára. Mint mondta, a fiatalok még nyaralni is elmennek velük, és ilyenkor a pihenés alatt a kártyapakli is mindig előkerül. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

Családi kör – hétköznap délutánonként 13:40-től a Dunán.