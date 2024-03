Bangó Margit hatvanadik születésnapját ünnepelte meg először

A Kossuth-díjas előadóművész többgyerekes muzsikus család gyermekeként látta meg a napvilágot. Sosem ünnepelték meg a születésnapokat, ezért sokáig felnőttként sem tartotta – mesélte a Duna Családi kör című műsorában.

Több régi hagyományt is őriz Bangó Margit, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztjével kitüntetett, Kossuth- és Fonogram-díjas előadóművész. Egyik fontos családi tradíciójuk, hogy a lányokat megtanítják sütni és főzni – derült ki a Duna délutáni magazinműsorában.

„Noha ma már nem minden nő teszi, a mi családunkban minden lánygyereknek kötelessége megtanulni sütni-főzni, és ezt továbbadni a következő generációnak. Az összes kislány kapott tőlem gyerekkorában egy kis piros zománclábost, tanítottam őket, megosztottam velük a családi recepteket” – kezdte Bangó Margit a Családi kör pénteki adásában. Az énekest családja is elkísérte, lányai és unokái körében mesélt arról, hogy sokszor a szokások rabja, ezért nem ünnepelte sokáig a születésnapját.

„Hatvanéves koromig nem ünnepeltem a születésnapjaimat. Amikor gyerek voltam, nem tudtunk születésnapokat tartani, mert nem volt rá pénzünk. Az első alkalomnál azonban egész Velence evett, ivott és mulatott. Marika lányom kezdeményezte, hogy jöjjön ilyenkor össze a család, ezt azóta is tartjuk” – mesélte az áprilisban születésnapját ünneplő művész. Hozzátette, nem kell ahhoz alkalom, hogy összejöjjön a család, nyaranta sokszor tartanak nagyobb családi ebédeket és vacsorákat a nyaralójában. Bangó Margit azt is elmondta, hogy ilyenkor mindig előkerülnek a hangszerek, és együtt zenél a rokonság, ha pedig egyedül van a telkén, akkor rendszerint a Dankó Rádiót hallgatja. A teljes beszélgetés újranézhető a Családi kör Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

