Vincze Máté: Gazdag kulturális javakkal rendelkező országban élünk

Gazdag kulturális javakkal rendelkező országban élünk – hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára a 6. Art and Antique művészeti vásár szerda esti megnyitóján, a Budapest Bálnában.

Vincze Máté elmondta: a szép tiszteletének a hagyománya régóta megvan Magyarországon, ezt a tradíciót újra kell éleszteni, aminek kiváló fóruma az Art and Antique művészeti vásár, ahol a klasszikus művek mellett kortárs alkotók munkái is szerepelnek.

Az államtitkár szerint a galériásokat, műgyűjtőket, művészeket és a művészetkedvelőket összeköti az, hogy mindannyian többre vágynak, mint amit az „előre csomagolt konzumtermékek nyújtanak számunkra”: mindannyian az egyediséget, különlegességet keresik.

Mindez azt a feladatot rója ránk, hogy terjesszük el a vizuális kultúrát és a vizuális kultúra iránti igényességet. Támogassuk a művészeket és a műveket tegyük az életünk részévé – hangoztatta Vincze Máté.

A vasárnapig tartó vásáron mintegy negyven klasszikus és kortárs galéria, aukciósház és több ezer műtárgy várja az érdeklődőket, akik festményeket, szobrokat, ékszereket, különleges szőnyegeket, bútorokat, antik könyveket láthatnak és vásárolhatnak meg.

A vásár legértékesebb darabja Rippl-Rónai József csaknem nyolcvan éve nem látott Szent Páli búcsú című festménye, amely a Virág Judit Galéria standjánál látható és értéke mintegy 300 millió forintra tehető.

Budapest, 2024. február 28.

Rippl-Rónai József Szent Páli Búcsú címû mûve a hatodik alkalommal megrendezett Art and Antique Budapest kiállítás és vásár sajtótájékoztatóján a Bálnában 2024. február 28-án. Rippl-Rónai csaknem nyolcvan éve nem látott remekmûve a legértékesebb darabja az idei kiállításnak.

MTI/Szigetváry Zsolt

A klasszikus és kortárs képzőművészeti eseményen a Kálmán Makláry Fine Arts Galéria állítja ki Reigl Judit 1955-ben készült, Fekete Robbanás című alkotását. Az Initio Arts & Design a leghíresebb magyar absztrakt festő, Hantai Simon festményével, egy mintegy 100 millió forintot érő, 1971-es alkotással érkezik, amely több mint ötven év után került elő egy franciaországi magángyűjteményből.

A Nemes Galéria a vásáron többek között Batthyány Gyula életművének egyik legjelentősebb alkotását, a Vihar a lóversenyen című festményét mutatja be, amely csaknem száz évig lappangott. A Nudelman Numismatica standján Keserü Ilona két szőttese is látható lesz, és itt állítják ki a Kossuth-család címerével díszített, tizenkét személyes, 230 darabos étkészletet is.

Az Art and Antique az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szervez online jótékonysági árverést az Axioart felületén. Az idei kedvezményezett az Operaház Balettnövendékeiért Alapítvány.