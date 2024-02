Nagy sikere van Erdélyben is a Semmelweis-filmnek

Nagy sikere van Erdélyben a Semmelweis Ignác életéről szóló történelmi drámának. Az erdélyi díszbemutató óta több mint 25 ezren vettek rá jegyet, de különvetítéseket is szerveznek olyan településeken, ahol nincs mozi. Közben Magyarországon a nézőszám meghaladta a 311 ezret.

Kezdés előtt fél órával már sorokban várakoztak a nézők a székelyudvarhelyi Művelődési Háznál. A közeli településekről is sokan jöttek a Semmelweis című film vetítésére.

„Nagyon sok ismerősömtől hallottam, hogy milyen jó ez a film, ezért én is kíváncsi lettem rá, ráadásul ez egy nagyon jó program az osztálytársakkal és a barátokkal” – mondta egy a vetítésre érkező fiatal.

Erdélyben 15 moziban vetítik rendszeresen a filmet, de igyekeznek elvinni azokra a településekre is, ahol nincs mozi, így művelődési házakban és közösségi épületekben is vetítik az életrajzi drámáját.

„Látva azt, hogy Magyarországon mekkora sikereket ért el, és ugye mire Romániába eljutott, akkor Magyarországon már nagyon magas nézőszám volt, itt is számoltunk azzal, hogy nagyon nagy lesz az igény. Most Udvarhelyen vagyunk és most már a hatodik telt házas vetítés lesz” – mondta Szabó-Bilibók Attila, a Taylor Projects ügyvezetője.

Az erdélyi vetítések a rendező videóüzenetével indulnak. Koltai Lajos Semmelweis Ignác élete kapcsán a kitartó küzdelem fontosságáról beszél a videóban.

Közben a magyarországi mozikban is óriási a sikere a Semmelweis filmnek.

A forgalmazási adatok szerint a 8. héten a nézőszám meghaladta a 311 ezret, a jegybevétel pedig a 666 millió forintot.

„Ugyanaz a szeretet fogadja, az a kitárulkozó szeretet fogadja a filmet mindenhol. És tényleg a végén mindenki azt mondja, hogy hát igen, ezt el kell menni, meg kell nézni még egyszer. Ez hihetetlen, de mennek, mennek vissza, csapatostul” – mondta Koltai Lajos, a film rendezője.

Romániában már több mint 25 ezren tekintették meg a nagy sikerű életrajzi alkotást, amit a tervek szerint márciusban a Vajdaságban, később pedig Kárpátalján is bemutatnak.

Kiemelt kép forrása: MTI/Balogh Zoltán