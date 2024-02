Hamarosan a Dunán látható Az élet dicsérete második évada

Március 6-tól a világszerte népszerű angol tévéfilmsorozat, Az élet dicsérete második évada először lesz látható a Dunán. A bájos angol vidéki életről, benne az állatorvoslás szépségeiről és kihívásairól szóló széria eseményei ezúttal is megnevettetnek és elgondolkodtatnak.

Az első évad januártól futott szerda esténként a Dunán, és különösen népszerűnek bizonyult, felüdülést adott a léleknek – jellemezték a nézők.

Az élet dicsérete című angol filmsorozat James Alfred Wight állatorvos – írói nevén James Herriot – saját tapasztalatait elmesélő kötetei alapján készült néhány évvel ezelőtt. A kedves sztorikból, brit humorral átszőtt bonyodalmakból újra meg újra kiderül, hogy az orvos munkája nemcsak az állatok, hanem egyúttal a gazdik kezeléséről is szól: leginkább az utóbbiak gyógyítása számít igazi kihívásnak.

Fotó: MTVA

Az életrajzi ihletésű, 1930-40-es években játszódó történetben az ifjú James Herriot (Nicholas Ralph) friss állatorvosi diplomával a zsebében első munkahelyét keresi, amikor lehetőséget kap a yorkshire-i dombvidéken fekvő festői faluban, hogy a praktizáló állatorvos, Siegfried Farnon (Samuel West) kisegítőjeként tegyen próbát. A morózus doktor kemény kihívások elé állítja Jamest, azonban a fiatalembernek sikerült bebizonyítania rátermettségét. Ebben segítségére van az orvos éles eszű házvezetőnője, Mrs. Hall (Anna Madeley) gyakorlatiassága, valamint a csinos, talpraesett Helen Anderson (Rachel Shenton), aki miatt már nem csak szakmai okai voltak annak, hogy megállja a helyét a munkahelyén és az életben. A történet így nem marad romantikus szál nélkül, ami a második évadban beteljesedni látszik.

A második széria az első után három hónappal folytatódik: James komoly dilemmával szembesül, döntenie kell a szíve és a józan esze között. Amikor James hazalátogat Glasgowba, állásajánlatot kap egy állatorvosi rendelőben, azonban a szíve Yorkshire-be húzza. Visszatérése után rögtön konfliktusba kerül, amikor nem hajlandó elaltatni Aldersonék kutyáját, amely támadóan lépett fel a birkákkal szemben.

Fotó: MTVA

Érdekes tények minden kicsi és nagy lényről

Az élet dicsérete (All Creatures Great and Small) Dales híres, időtlen táján játszódik, amelyet Isten saját országának is neveznek a britek. Az Anglia északi-középső részén fekvő Dales nagyrészt a Yorkshire Dales Nemzeti Parkot foglalja magában, amely nemcsak vadon terület, több mint 24 ezer ember él és gazdálkodik benne, de épített és természeti látnivalói, vízesései, és kastélyai turisztikailag is vonzók. A szerző James Herriotnak a thirski Kirkgate 23. szám alatt található múzeumban állítottak emléket eredeti lakberendezéssel, gyógyszertári felszereléssel és emléktárgyakkal. A sorozat második évadában több szereplő is változik: Diana Rigg (Mrs. Pumphrey) halála után Patricia Hodge színésznő lép be az ikonikus és szeretett szerepbe.

Az élet dicsérete második évad premier – március 6-től szerdánként 21 órától a Dunán.