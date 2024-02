Színpadi malőr: Wolf Kati elfelejtette egy gyerekkora óta kívülről fújt dal szövegét

Hiába a színpadi rutin, minden koncertje előtt lámpalázzal küzd Wolf Kati. Az énekes a Ridikül vendégeként egy szélsőséges esetet is felidézett, amikor édesapja egyik, számtalanszor előadott dalának felejtette el az első versszakát.

Egy színpadi ember szakmájának szépsége és nehézsége is egyben, hogy sohasem tudja, mi történik majd vele a színpadon. Ezt osztja Wolf Kati is, aki minden színpadi rutinja ellenére valamennyi fellépése előtt lámpalázzal küzd. „Rám tör ez az érzés, amint mikrofonnal a kezemben állok. Minél nagyobb a koncert, vagy jelentősebb az alkalom, annál nagyobb a lámpalázam. Arra gondolok, miért nem maradtam otthon a kanapén, vagy választottam másik szakmát. Mindez szerencsére nem látszik rajtam, de belül szétfeszít az érzés” – vallotta be Wolf Kati. Hozzátette, ez a kellemetlenség csak az első hangig tart, amint énekelni kezd, elszáll a feszültsége.

Előfordult azonban, hogy nem jutott eszébe egy dal szövege, erről a malőrről is beszélt az énekesnő a Ridikülben. „Nyáron a Füredi Anna-bálon léptem fel, és édesapám sok szerzeményét énekeltem. Olyan dalokat, amelyeket már gyerekkoromban is kívülről fújtam. Egy ilyen nótával kezdtem, ám amikor kiléptem a színpadra, és belefogtam volna az éneklésbe, nem jutott eszembe az első versszakból egy szó sem. Gyakorlatilag halandzsáztam. Szerencsére nem tartott sokáig, és aztán már minden rendben volt” – mondta, hozzátéve, az eseményen édesapja is ott volt, és csak mosolygott rajta. A Ridikül teljes adása újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán .

Kiemelt kép: Ridikül/Tőke Béla