Zsadon Andrea először faképnél hagyta Szolnoki Tibort

A népszerű művészházaspárt, Zsadon Andreát és Szolnoki Tibort csaknem négy évtizeddel ezelőtt a Marica grófnő című darab hozta össze. A színművész már az olvasópróbán beleszeretett későbbi feleségébe, de kiszemeltje kezdetben visszautasította közeledését. Történetüket a Kossuth Rádió Örökzöld című műsorában osztották meg a hallgatókkal.

A mai napig tökéletes az összhang a két színművész, Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor között. A másikra való odafigyelés és udvarlás máig meghatározza kapcsolatukat. Legutóbb Bálint-napon például hatalmas vörös rózsacsokorral lepte meg feleségét Szolnoki Tibor – tudhatták meg az Örökzöld hallhatói.

A Kossuth Rádió szombat esti műsorában a házaspár felidézte 39 évvel ezelőtti egymásra találásuk történetét: szerelmüket a Budapesti Operettszínház Marica grófnő című darabjának köszönhetik.

„A mű olvasópróbáján mutattak be neki” – kezdte Szolnoki Tibor, felesége édesapja nyomán ő is Andrikának nevezve házastársát. „Akkor Andrika a bécsi Volksoper állandó vendége volt, én pedig fiatal, szerződött társulati tagja az Operettszínháznak. Mi tagadás, beleszerettem azonnal. Partnerek voltunk, ő Lizát játszotta a darabban, a szerepben az éneklés mellett táncolni is kellett, és én nagy örömmel adtam neki táncórákat.”

Szolnoki Tibor érzéseit kezdetben nem viszonozta Zsadon Andrea. „Tibor megkért, hogy segítsek neki németül tanulni. Eléggé elutasítóan azt mondtam: tanulja meg egyedül, és aztán majd lehet, hogy segítek. Faképnél hagytam, de ő olyan kitartó, tüneményes, édes, udvarlós volt – mint ahogy a mai napig is az –, hogy nem lehetett neki ellenállni” – idézte fel a kezdeteket Zsadon Andrea. Végül Szolnoki Tibor táncórákat adott Zsadon Andreának, aki viszonzásként németül tanította őt. Egy hónapnyi ismeretség után már össze is költöztek.

Rövid idő alatt mindketten úgy érezték, megtalálták másik felüket. Azóta sincs köztük súrlódás, egyet nem értés, máig kézen fogva vigyáznak a másikra.

