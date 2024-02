James Blunt két hét múlva Budapesten lép fel

A franciaországi Rennes-ben kedden elkezdődik James Blunt idei európai turnéja. A világhírű brit dalszerző-előadó március 5-én a budapesti MVM Dome-ban ad koncertet.

A turné James Blunt tavaly októberben megjelent, Who We Used to Be című új albumát népszerűsíti – közölte a szervező Encore Production kedden.

Az énekes március végétől az Egyesült Királyságban koncertezik, április 9-én és 10-én a londoni Royal Albert Hallban lép fel.

Május végétől ismét európai állomások következnek, ősszel pedig Dél-Afrikában és Ausztráliában zenél.

A Who We Used to Be James Blunt első albuma a kritika és a közönség által egyaránt kedvezően fogadott, 2019-ben megjelent Once Upon A Mind óta. Ezúttal számos producerrel dolgozott együtt, köztük volt Jonny Coffer, Red Triangle, Jack & Coke és Steve Robson. James Bluntnak 2008, 2014, 2018 és 2022 után a mostani lesz az ötödik koncertje Magyarországon, legutóbb a VeszprémFest keretében lépett fel hazánkban.

A 50. születésnapját ezen a héten ünneplő James Blunt a Bristoli Egyetemen végzett tanulmányai után a katonai pályát választotta, 1997-től tiszti rangban szolgált, állomásozott Kanadában, Koszovóban fél évig páncélos felderítő volt a NATO békefenntartó egységénél, ott írta No Bravery című dalát.

Leszerelése után fellépett a South by Southwest Music Fesztiválon, majd Linda Perry kiadójánál, a Custardnál aláírt egy lemezszerződést.

Los Angelesben felvette Back to Bedlam című albumát (ez 2004-ben jelent meg), amelyet később Grammy-díjra jelöltek. Első nagy slágere a You’re Beautiful volt, amely 2005-ben vezette a brit kislemezlistát.

A Top 10-be később a Goodbye My Lover, az 1973 és a Bonfire Heart is bekerült. Eddig mintegy 23 millió lemezt adott el világszerte. Szívesen zenél nemes ügyek érdekében, támogatja az Orvosok Határok Nélkül, valamint a Help For Heroes karitatív szervezetet, kampányol a klímaváltozás megfékezéséért.

Kiemelt kép: James Blunt brit énekes, dalszerző (Fotó: MTI/ Mohai Balázs)