A Tankcsapda frontembere a zenekara születésnapját fontosabbnak tartja, mint a sajátját  

Fennállásának 35. évéhez érkezik idén a Tankcsapda. Magyarország egyik vezető rockzenekarának alapítója, Lukács László ezt az évfordulót koncertekkel ünnepli, viszont saját születésnapi bulija csak akkor lesz, ha megszervezik a szerettei – derült ki a Duna Család-barát magazinjából.

Gyerekkora óta a merészség jellemzi Lukács Lászlót, a Tankcsapda frontemberét. Az eMeRTon-, Artisjus- és Petőfi Zenei Díjas előadó a színpadi léten kívül is az adrenalint keresi: az extrém sportok rajongója. Bár az ejtőernyőzésről a testi épsége megőrzése érdekében lemondott, a motorozás továbbra is szenvedélye. Mindezek mellett a futás is fontos része az életének. Félmaratonokat teljesít, a héten Splitbe utazik, hogy lefussa ezt a távot – mesélt a Duna Család-barát magazinjában. A zenészt születésnapján élő adásban köszöntötték, és az ünneplés részleteiről kérdezték.

„A jelenben élek, a jövőbe tekintek. Soha nem voltam önmagát ajnározó figura, ezért egyszer sem szerveztem magamnak születésnapot. Mindig a környezetem lepett meg valamilyen bulival, összejövetellel” – fogalmazott a Duna műsorában a Tankcsapda zenésze. Lukács László hozzátette, idén 35 éves a zenekar, ezt fontosabb mérföldkőként éli meg, mint az 56. születésnapját.

„Májusban indul a turné, új lemezt készítünk, és sok tervünk van, de ezekről még nem beszélhetek” – kecsegtette a rajongókat az énekes, basszusgitáros. A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

