Ismét erős mezőnyt ígér A Dal 2024 harmadik válogatója

Tíz új dallal folytatódik a Duna élő show-ja szombaton este. A harmadik válogatóból ismét öt dal juthat tovább a crossover elődöntőbe és kerülhet közelebb „Az Év Dala 2024” címhez. A közönség ötödik zsűritagként a televíziós ítészekkel együtt értékelheti a produkciókat és alakíthatja a mezőnyt. A dalverseny négy válogatójában összesen negyven produkció mutatkozik be.

A harmadik válogatóban ismét tíz dal verseng „Az Év Dala 2024” címért. A Dal 2024 válogatóiban a közönség tölti be az ötödik zsűritag szerepét: a produkciók alatt 1-től 10-ig terjedő skálán értékelhetik az adott dalt alapdíjas telefonszámra küldött SMS-ben. A zsűri és a közönség négy dal elődöntőbe kerüléséről közösen dönt, az ötödik továbbjutót Szandi, Németh Alajos Lojzi, Egri Péter és Ferenczi György választja ki. Szombaton kiderül, melyik stílus hódítja meg a szíveket: a lírai, a rap, a pop, a rock, a metál, az r’n’b vagy az elektronikus zene.

Egri Péter, Németh Alajos Lojzi, Szandi (Pintácsi Alexandra) és Ferenczi György, a zsűri tagjai (b-j) A Dal 2024 televíziós show-műsor második válogatóján a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai stúdiójában 2024. február 17-én. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A harmadik válogató versenydalai:

Bradics Jácint – Miért félnék álmodni

Galambos Péter – Ott marad

HellóPisti – Elbújnék

HERE WE ARE – Együtt egyedül

Jazztelen – Kezeket fel

Kollányi Zsuzsi – Új érzés

Liana – A háztetők felett

Negál – Nem lehetek más

OliverFromEarth – Annak idején

Patai Anna – Gondold át

A második válogatóból továbbjutott versenydalok széles érzelmi skálán mozogtak. László Evelin Legényes című pop folk produkciója Németh Alajos Lojzi, míg Kökény Dániel Ugyanaz a ház című lírai előadása Szandi szemébe csalt könnyeket. A Phoenix RT idén is meghozta a rock metált a műsorba, és a Félszavakkal magabiztosan „zúzta be” magát az elődöntőbe. Az Arcidra zenekarnak érdemes volt megfogadni az előválogatón a zsűritől kapott tanácsokat, az ítészek és a közönség szavazatai alapján az elektropop Egészben kell bekerült a crossover fordulóba. A televíziós zsűri ötödik továbbjutónak a PINKERS üdítő A nap süssön ki című funky-jazz nótáját választotta.

Az elődöntőben a versenydaloknak az eredeti hangzástól eltérő műfajban kell bemutatkozniuk. A Legényes rock, az Ugyanaz a ház jazz dalként tér vissza. A Félszavak világzeneként, az Egészben kell balladaként hangzik el. Az A nap süssün ki népzeneként csendül fel. A produkciók áthangszerelését a hazai könnyűzene ismert és elismert művészei segítik majd.

Rókusfalvy Lili és Fodor Imre műsorvezetők (középen, b-j) a fellépőkkel A Dal 2024 televíziós show-műsor második válogatóján a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai stúdiójában 2024. február 17-én. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A dalválasztó tétje minden eddiginél nagyobb. A győztes dal előadója „Az Év Dala 2024” cím mellett egy nyolc dalos lemez elkészítésére nyer lehetőséget a berlini Hansa Studios-ban. Korábban olyan világsztárok rögzítették itt albumaikat, mint a U2, az R.E.M., a Depeche Mode vagy Iggy Pop.

Extra tartalmakért érdemes követni A Dal Facebook– és Instagram-oldalát, hivatalos YouTube– és TikTok – csatornáját, adal.hu-t, valamint a műsor két házigazdája, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre közösségi felületét.

A Dal 2024 – február 10-től szombatonként 19:35-kor a Dunán, ismétlés vasárnaponként a Duna World csatornán 10:30-kor.

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt