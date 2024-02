Ellentmondásos szerepet játszik Szerednyey Béla

Bár nemrég új korszak kezdődött Szerednyey Béla életében, a hamarosan 66. születésnapját ünneplő színművész nyugdíjas évei mégsem úgy alakulnak, ahogy tervezte. Színházi szerepek, rendezések mellett a március 14-én mozikba kerülő Most vagy soha! című filmben is fontos karaktert formál meg.

A Kossuth Rádió Kalendárium című műsorának vendégeként részletezte a Jászai Mari-díjas színész, rendező, milyen sok feladatban vesz részt, pedig, közeledve február 22-i születésnapjához, úgy tervezte, kevesebb munkát vállal. „Nagyon nyugodt nyugdíjas évekre számítottam, megpróbáltam eltépni láncaimat, hogy szabad legyek, hogy kicsit kevesebb legyen a dolgom. Megpróbáltam, de aztán úgy sikerült, hogy ahogy felszabadultam és eltéptem az egyik láncot, hirtelen bejelentkeztek mások, akik igényt tartanak munkámra” – mondta Szerednyey Béla, aki jelenleg több színházban játszik, rendezést is vállalt, és hamarosan filmben is látható.

Március 14-én kerül a mozikba a Most vagy soha! című, a márciusi ifjakról szóló történelmi kalandfilm, amelyben Landerert, a nyomdász alakítja. „Eléggé ellentmondásos személyiség, a mai napig nem nagyon tudják, hova húzott igazán: a császári udvarhoz vagy éppen a magyarokhoz, két kulacsosnak is emlegetik. Ezt mutatjuk be a filmben is. Bár nem volt az események főszereplője, de szerepe nagyon fontos volt, hiszen akár fel is hívhatta volna a karhatalmat, és akkor lehet, csak véráldozatok árán tudták volna megvalósítani a nyomtatást” – mondta szerepéről. A Kalendáriumban mesélt a forgatásról is, kiemelte, mennyire profi volt a stáb, akikről később megtudta, amerikai filmekben szoktak dolgozni.

A teljes beszélgetés újrahallgatható a műsor Médiaklikk-oldalán.

