A Dal 2024 – Szandi mintha bevonzotta volna a felkérést

Két héttel a tényleges megkeresés előtt Szandi éppen arról beszélgetett férjével, hogy milyen feladatot vállalna el szívesen, és szakmaisága miatt a Duna dalválasztójának zsűrizését nevezte meg – minderről az Önök kérték című műsorban beszélt a kétszeres eMeRTon-díjas énekes.

Ferenczi György és Egri Péter mellett két új tag – Németh Alajos Lojzi és Szandi – foglal helyet idén a Duna dalválasztójának zsűriszékében. Szandi az Önök kérték vendégeként részletesen beszélt Bényi Ildikónak arról, miként érkezett életébe a felkérés A Dal 2024-be.

„Két héttel a megkeresés előtt beszélgettünk arról, mi az a feladat, amit szívesen elvállalnék. Volt pár zenei műsor, ami szóba került, de azokban a szakmaiság kevésbé hangsúlyosan van jelen, nem úgy, mint A Dalban, amire azt mondtam, hogy szívesen beülnék a zsűriszékbe. 35 éve vagyok a szakmában, és úgy érzem, hogy tapasztalatommal tudnám segíteni a produkciókat. Éppen címlapfotózáson voltam, amikor a férjem mondta, hogy felkértek a műsorba. Megdöbbentem, mert nem volt tudatos, hogy be akartam vonzani a megkeresést, de úgy tűnik, a Jóisten meghallotta. Boldogan mondtam igent” – mesélte Szandi az Önök kértékben.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

Szandi zenei mindenevőnek vallja magát, a dalválasztóban úgy érzi, mintha egy zenei tengerben úszna, hiszen sokféle stílusú produkció hangzik el, amely szerinte nagyon izgalmassá teszi a műsort. Zsűriszerepéről azt mondta, mivel ő is igényli és előremozdítja munkáját az építő jellegű kritika, igyekszik ilyen módon segíteni a versenyzőket. „Egészen amatőr zenekarok is profi produkciókkal érkeznek. Bár a színpadi rutinjuk még hiányzik, de e tekintetben tudok nekik segíteni javaslatokkal, hogyan lehetne jobb az előadásuk. Ez is fontos, mert a dalnak hatnia kell nemcsak a fülekre, a hallgatóságra, hanem a nézőkre is. Nem mindegy, hogy mit látunk a színpadon” – mondta Szandi, és hozzátette: az előadóknak a négy stúdióban ülő ítész mellett az ötödik zsűritagot, a nézőket is meg kell győznie. „Egy előadó szeretne szakmailag megfelelni, és egyben a közönséget is meghódítani. Ők pedig a szívükkel hallgatják a dalokat”.

A teljes beszélgetés az Önök kérték Médiaklikk-oldalán nézhető újra.

A Dal 2024 a második válogatóval folytatódik, az élő show szombaton 19:35-kor kezdődik a Dunán. A bemutatkozó újabb tíz dal közül a zsűri és a közönség ismét öt produkciót juttathat tovább az elődöntőbe.

Kiemelt kép: MTVA