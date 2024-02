Eisemann Mihály tematikus hétvége a Dankó Rádióban  

A 20. század elismert zeneszerzőjét és zongoristáját ünnepli következő tematikus hétvégéjén a Dankó Rádió. A művészt ikonikus dalaival köszönti a magyar zene rádiója, a Jó pihenést! és a Szív küldi szívnek szívesen című műsorokban február 17-én és 18-án.

Édesapjától tanult kottát olvasni, énekelni majd zongoraleckéket is vett tőle. Eisemann Mihály zenei rajongása túlmutatott gyerekkorán: 1917-ben felvették a Zeneakadémiára, ahol Kodály Zoltán és Weiner Leó tanítványa volt. A diploma megszerzése után a Várnegyedben helyezkedett el kávéházi zongoristaként.

„Amikor az Admirál Bárban zongorázott, szöveget írt a „Szeret-e még” és a „Lesz maga juszt is az enyém” című dalokra, és próbálta kiadni, mint önálló számokat. Egy kiadó sem vállalta el, mivel ismeretlen szerző volt. Végül saját maga adta ki őket, slágerekké váltak, […] ő maga is egyre népszerűbb lett, a kottákon rajta volt a fényképe is” – mesélte egyik lánya egy 1998-as televízióműsorban a zeneszerző századik születésnapjakor.

Első operettjét, a Miss Amerikát 1929-ben mutatta be a Fővárosi – ma Budapesti – Operettszínház. A szövegkönyvet Szilágyi László írta, aki a színpadi hatások kiváló ismerője volt, és később több operettben is együtt dolgoztak. Eisemann karrierje ettől kezdve töretlenül ívelt felfelé. Élete folyamán harminc operettet írt, a legnagyobb sikert a Bástyasétány 77 érte el, több mint ezerötszáz előadást ért meg. Az általa írt operettek egyes betétdalai az Egy csók és más semmi, az Én és a kisöcsém, a Köszönöm, hogy imádott örökzöld slágerek lettek. Azoknak a zeneszerzőknek az élvonalához tartozott, akik a bécsi operettet naggyá és pestivé tették, és akik nálunk is meghonosították a modern, dzsesszes hangzást.

Eisemann Mihály tematikus hétvége – február 17-én és 18-án a Dankó Rádióban.