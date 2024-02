Sérülés akadályozza a Duna műsorvezetőjének maraton-felkészülését

Somossy Barbara, a Család-barát magazin közkedvelt arca szabadideje nagy részét sportolással tölti. A pilates mellett szenvedélyes futó, több hosszútávú versenyen ért már el sikert. Egy sérülés miatt pihenőre kényszerült, a maratonra készülve csonthártya- és bokaszalag-gyulladása lett – osztotta meg követőivel.

Születése óta élete meghatározó pontjaként tekint a sportra Somossy Barbara, a Duna műsorvezetője. Édesapja világkupagyőztes, Európa-bajnok vízilabdázó, míg édesanyja huszonötszörös magyar bajnok ritmikus gimnasztikázó.

Gyerekkora óta mindig sportolt valamit, a televíziózásnak köszönhetően pedig több új mozgásformát vagy extrém sportot is kipróbálhatott. A szenvedélye azonban az egyik klasszikus edzésforma, a futás. Hetente akár ötven-hatvan kilométert is lefut, kitartása mellett edző is segíti őt a folyamatos fejlődésben. A világhírű Milánó Maratonra készülve azonban a legnagyobb odafigyelés ellenére sérülés érte, ezért most fel kellett függesztenie az edzéseket. A kényszerpihenőről Instagram-oldalán számolt be.

„Sajnos nincsenek jó hírek. Csonthártya- és bokaszalag-gyulladásom lett, így most lézerterápiára és gyógytornára járok. Pár hétig nem futhatok. Bízom benne, hogy el tudok indulni a Milánói Maratonon, de az sem baj, ha nem sikerül. A lényeg, hogy ne legyen maradandó sérülésem”

– válaszolta követőinek, akik közül sokan érdeklődtek, hol tart a felkészülése. Somossy Barbara hozzátette, semmiképp sem szeretne felhagyni a futással, de ennek érdekében be kell tartania az orvosi utasítást, és csak fokozatosan térhet vissza a futópályára.

