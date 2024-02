Világpremier és számos török darab is érkezik tavasszal a MITEM-re

Olasz világpremier, kortárs spanyol drámaíró, a török-magyar kulturális évadhoz csatlakozva több török előadás, valamint belga, bolgár, baskír, grúz, görög és izraeli társulat is érkezik a 11. Madách Nemzetközi Színházi Találkozóra (MITEM), amelyet április 6. és 28. között rendeznek Budapesten, a Nemzeti Színházban.

A nemzetközi seregszemlét a bolgár színházi élet jelentős rendezője, Diana Dobreva vizuálisan különleges Odüsszeusz című előadása nyitja – áll a Nemzeti Színház hétfői közleményében. A darabot az alkotó az Európai Odüsszeia 2019 – Az utazó ember című projekt keretében hozta létre Plovdivban az Európa Kulturális Fővárosa program részeként.

A budapesti seregszemlén lesz a világpremierje Alessandro Serra olasz rendező Tragédia (Oidipusz éneke) című előadásának, de Jan Fabre belga multidiszciplináris művész nyolcórás, Mítikasz-csúcs (az Olümposz tetején) című előadását is láthatja majd a közöség.

A színházi olimpia megálmodója, Theodórosz Terzopulosz Beckett Godot-ra várva című klasszikusával érkezik majd, tanítványa, Szavvasz Sztrumposz görög társulata pedig Csehov Sirályának rejtett összefüggéseit kutatja majd előadásában.

A litván Rimas Tuminas azt az Anna Karenina-rendezését mutatja be a magyar közönségnek, amelyet januárban nagy sikerrel játszottak Párizsban, és amellyel Budapest után Litvániába, Észtországba és Kínába is tovább utazik majd a társulat.

Juan Mayorga a La Abadía színház művészeti vezetőjeként tavaly María Luisa című művével mutatkozott be a közönség előtt, és ezt mutatja majd be a MITEM-en is. Mayorga keserédes vígjátéka vallomás a magányról, az öregedésről, a valóság és a képzelet között elmosódó határokról.

A török-magyar kulturális évadhoz csatlakozva két török előadás is látható lesz a fesztivál programjában. Isztambulból a Háború és béke színpadi adaptációja érkezik majd Alekszandar Popovszki rendezésében, és szerepel a programban az Anyaállam című előadás is, amely az egyik legfontosabb török történelmi regény, Kemal Tahir műve alapján készült, és amelynek Ankarában februárban lesz a bemutatója. Az előadás a török nép küldetését, lelki alkatát és a török államiság gyökereit tárja fel és mutatja be.

A közleményben kitérnek arra is, hogy a

Nemzeti Színház a kulturális évad keretében a Körhinta című előadással lép fel majd májusban az Antalya Nemzetközi Színházi Fesztiválon.

Mint felidézik, a 10. Színházi Olimpián a Madách-projektben a grúz színművészeti egyetem hallgatói nyújtottak kiemelkedő teljesítményt Az ember tragédiája űrjelenetében. A fiatal alkotópáros, Tata Tavdishvili és Tato Geliashvili akkor elhatározták, hogy Budapesten, és majd tavasszal Tbilisziben, a Shota Rustaveli színház és filmművészeti egyetemen is bemutatják a darabot egészben, önálló kortárstánc-produkcióként. Avtandil Varszimasvili, az egyetem professzora pedig a Liberty Színház számos elismerést nyert előadását, A lovakat lelövik, ugye? című produkciót hozza a MITEM-re.

Újra visszatér a fesztiválra a Kassai Állami Színház is, amely az Anne Frank naplója alapján készült modern táncelőadással emlékezik meg a Holokauszt 80. évfordulójáról. A Mazsit Gafuri Baskír Állami Akadémiai Drámaszínház pedig névadója, Mazsit Gafuri egyik ismert műve alapján készült darabbal, a Kitagadottakkal érkezik, amely a közösség és az egyén tragédiájára fókuszál.

