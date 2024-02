A hite segíti minden élethelyzetében Kautzky Armandot

A hit, a remény és a szeretet különleges helyet tölt be Kautzky Armand életében. A Jászai Mari-díjas színművész, műsorvezető úgy véli, teljes életet élni csak e három emberi érzés által lehet. Hitbéli meggyőződéséről a Duna Isten kezében című vallási műsorában beszélt részletesen.

Kautzky Armand családi örökségének fontos része a hit. Amikor megszületett, még nem volt teljes vallásszabadság, ezért erről a témáról csak titokban, otthon, a négy fal között beszéltek – minderről a Duna Isten kezében című vallási sorozatában mesélt először a színművész, műsorvezető. A csatorna Almárium és Agytorna című műsorának egyik házigazdája felidézte, annak idején milyen körülmények között részesedett a keresztségben.

„Szülővárosomban, Egerben kereszteltek meg. A szüleim színészek voltak, egy előadásuk után, este nyittatták ki a templomot, hogy a hitük szerint engem is keresztényként nevelhessenek” – kezdte Kautzky Armand. Hozzátette, magánéletében és a pályáján is több alkalommal érezte, hogy hite segíti őt az életben, irányt mutat számára a kilátástalannak tűnő helyzetekben. Kiemelte a hit közösségi erejét is.

„Szeretem megélni azt, hogy valahová tartozom: a családomhoz, a társulatomhoz, szellemi és hitbeli közösséghez vagy távolabbról nézve az emberiséghez. Szeretem a kereszténységet, az evangélikus egyházat, amihez tartozom a családom révén. A hit egy belső dolog, magánügy, de mégis jó érzés tudni, hogy összetartozunk” – fogalmazott az adásban a színművész. A teljes interjú elérhető a Médiaklikken, valamint megtekinthető a Bizony, Isten! videócsatornán is.

