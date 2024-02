Tanulságos tükröt tart korunk kapcsolatai elé a Majdnem menyasszony

Bár időben távolinak tűnik a 20. század elején játszódó, a Dunán vasárnap este látható romantikus film, a Majdnem menyasszony világa, hiába telt el azóta száz év és élünk manapság egy technológiailag fejlettebb világban, a párválasztás, a szerelem megtalálása és megtartása ugyanúgy kihívást jelenthet. Ezt a témát járta körbe a film televíziós premierje apropóján a Duna Ridikül című műsora.

A Majdnem menyasszony című romantikus játékfilmet a Házasság hete nyitányaként mutatja be február 11-én 21 órakor a Duna. A Megafilm Service Herczeg Ferenc műveit feldolgozó trilógiájának következő darabja, A fehér páva című regényből készült filmadaptáció olyan női és férfi karaktereket, sorsokat mutat be, amelyek száz év elteltével mai korunkban is megtalálhatók. Bár manapság már ritka egy eleve elrendezett házasság, és egy lánynak lázadónak sem kell lennie, hogy nemet mondjon egy frigyre, de a megfelelő pár megtalálása, a kapcsolat megőrzése, vagy a rossz házasságból való kilépés manapság is időigényes és bonyolult lelki folyamat lehet.

Filmbeli karaktereikről és korunk kapcsolati nehézségeiről beszélgetett Dióssy Klári a Ridikülben vendégeivel, a Majdnem menyasszony három szereplőjével – Csombor Terézzel, Tollné megformálójával, filmbeli fiával, a Toll Jenőt alakító Hajdu Tiborral, valamint a műben egy akkoriban különcnek számító vénlányt, Violát játszó Vasvári Emesével – továbbá az Operettszínház művészével, Mészáros Árpád Zsolttal.

„Viola azért maradt vénlány, mert senki sem volt jó neki, a főhős Marikához hasonlóan ő is szembe ment az akkori társadalmi elvárásoknak, de megmaradt pusztán különcnek, nem vette kezébe sorsát. Marika is különc, de azáltal, hogy felelősséget vállalt életéért, hőssé válhatott” – jellemezte karakterét Vasvári Emese. Hozzátette: az 1900-as évek elején önállónak maradni kellemetlenebb helyzet volt, mint ma, amikor szinglinek lenni korántsem annyira megbélyegző élethelyzet, mint annak idején. A filmben Marika is az igazit keresi, és manapság is mindenki erre vágyik – húzott párhuzamot a Majdnem menyasszony és korunk között a színművész. „Miközben mindenki az igazit várja, az nem fordul meg a fejében, hogy ő vajon tudna-e valaki életében lenni a nagy Ő. A kialakuló kapcsolatok gyakran az elvárások miatt nem működnek, pedig csak figyelnünk kellene a másikra”.

A tévéjátékban a cserfes élettel teli asszonyt, Tollnét megformáló Csombor Teréz úgy gondolja, a mai világ legnagyobb problémája, hogy nem foglalkozunk eleget szeretteinkkel. Meglátása szerint a világ annyira felgyorsult, hogy a legszebb dolgokat hagyják ki az emberek, a szerelmet sem tudják teljesen megélni. Úgy fogalmazott, hogy ő szívesen élne a századelőn, a Majdnem menyasszony korában. Bár a szerelmet sikerült megtapasztalnia saját életében, szüleit tisztelte és nemet mondani szinte lehetetlen volt nekik. A túlzott erkölcsi elvárások házasságaira is hatással voltak. Gyermeke és unokája boldoggá teszik, azonban vágyik még kapcsolatra. „22 éve vagyok egyedül. Szeretnék még szerelmes lenni” – mondta.

Mai korra vonatkozó meglátásaival egyetértett a filmben fiát, a fiatal, ambiciózus és makacs Toll Jenőt alakító Hajdu Tibor is. Közte és a romantikát, érzékiséget megtestesítő báró között kell választania a Majdnem menyasszony főhősének, az eladó sorba került Marikának. A színművész hiányolja napjainkból azt a fajta kíváncsiságot, ami a filmben hajtja a hőst, hogy megismerje, együtt legyen a másikkal. „Ebben a digitális világban mire találkozol valakivel, már szinte mindent megtudsz a közösségi médiából róla. Ráadásul a technológiai gyorsulás a kapcsolatokra rossz hatással van, amit a gyorsan megélt és eldobott szerelmek mutatnak”. Mészáros Árpád Zsolt is úgy érzi, a titok és a kíváncsiság van kiveszőben a mai világból. „Egy kapcsolatért dolgozni kell, kompromisszumokat kötni, mert ezek által mi is jobbá válunk”.

A Ridikül teljes adása a műsor Médiaklikk-oldalán nézhető újra.

Ridikül – hétköznap 16 órától a Dunán.

Majdnem menyasszony – televíziós premier február 11-én 21 órától a Dunán.

