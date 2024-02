Ingyenes koncerteket ad általános iskolásoknak a Magyar Rádió Művészeti Együttesei

Február 12-16. között, öt napon tíz ingyenes koncertet ad az MRME általános iskolák első sorban felső tagozatos diákjainak. A Magyar Rádió Énekkara egy ősbemutatóval várja a fiatal hallgatóságot:

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara egy könnyen befogadható, gyerekek számára is jól érthető műsorral készül. Az érdeklődő osztályok Debussy Kis szvitjének 2. tételét, Bizet Gyermekjátékok szvitjét és Ravel Lúdanyó meséi című művét hallgathatják meg.

A zenekart Hontvári Gábor karmester vezényli. Az énekkar teljesen új oldaláról mutatkozik be, hiszen az éneklésen túl ütőhangszereken és szárnykürtön is játszanak a tagok.

„A kórus, hűen eddigi teljesítményéhez, most is sikerrel vette ezt a kihívást, jó volt látni a próbák során, hogy milyen innovatív módon dolgoznak az anyaggal. Teszik mindezt úgy, hogy olykor 10-12 szólamban énekelnek, és a kezükben ott vannak az ütőhangszerek. Nagyon bízom benne, hogy ifjú közönségünk tátott szájjal hallgatja majd az előadást, amelybe egy ponton – Pad Zoltán vezető karnagy kérésének megfelelően – énekkel is be tudnak kapcsolódni”