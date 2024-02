A busójárás a helyieknek egyfajta életérzést jelent

Gyönyörűen sokszínű kultúrája, élő hagyománya miatt Mohács sajátosan jó helyzetben lévő település – hangoztatta Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára a busójárás csütörtöki nyitórendezvényén.

Balatoni Katalin a „Maszkot ölt apraja, nagyja” elnevezésű, helyi óvodások és iskolások közreműködésével zajló eseményen emlékeztetett: a népszokás gondos ápolása és életben tartása példaértékű Mohácson, ezért a busójárást az UNESCO 2009-ben a világ szellemi kulturális örökségének nyilvánította.

A Kárpát-medencében élő népek kiemelkedők abban a tekintetben, hogy számukra a gyermekek különösen fontosak. A tény, hogy a gyerekeknek lehet saját mulatságuk, többszáz éves hagyomány a térségben – mutatott rá Balatoni Katalin arra utalva, hogy a busójárás első napja elsősorban a gyerekek farsangolásáról, ünnepléséről szól Mohácson.

Pávkovics Gábor (Fidesz-KDNP), a Duna-parti város polgármestere közölte: a mohácsi farsangi időszak, a busójárás a jövő generációjára való építkezés jegyében indul a gyerekek ünneplésével, így a csütörtöki programokon a legkisebbek is átérezhetik a farsangi hangulatot.

Rámutatott: bár a busójárás a város legnagyobb turisztikai attrakciója, a helyieknek mást, egyfajta életérzést jelent. Pávkovics Gábor szavai szerint mindezt jól mutatja, hogy a 18 ezer lakosú városban 2500 maskarás és 71 busócsoport vonul majd fel a következő hat napban.

Az idén február 8. és 13. között, azaz farsang utolsó csütörtökétől húshagyókeddig tartó téltemető, tavaszköszöntő népszokás, a mohácsi busójárás 15 helyszínen több mint 160 programot kínál.

A rendezvény csütörtöki eseményei között busócsoportok tartanak bemutatókat, kisbusók és gyermek maskarások farsangolnak, továbbá a napot tárlatok és táncházak is színesítik: a Széchenyi téren busójárási eszközöket mutatnak be, és Népek találkozása a mohácsi Dunánál címmel megnyílik a Kanizsai Dorottya Múzeum megújult állandó tárlata is.

A népszokás leglátványosabb programjait a tradíciónak megfelelően az idén is farsangvasárnap tartják meg. A busók február 11-én kelnek át csónakkal a Dunán, vonulnak fel a belvárosban, teszik vízre a farsangi koporsót, avatnak új busókat és gyújtanak hatalmas máglyát a város főterén.

A szervezők az MTI érdeklődésére korábban azt közölték, hogy az esemény hat napjára mintegy 110 ezer látogatót várnak, ezen belül szombaton és vasárnap 40-45 ezer érdeklődő fogadására, de még kedden is nagy tömegre készülnek a Duna-parti városban.

A népszokás idei részletes programjairól, a helyszínek megközelítéséről, praktikus információkról a www.mohacsibusojaras.hu webcímen és a rendezvény Facebook-oldalán található bővebb tájékoztatás.