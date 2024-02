Oszvald Marika elárulta, mi volt a gyerekkori beceneve

Édesanyja után kapta a Mária keresztnevet Oszvald Marika, amelyet mindig szeretett. Második neve Gertrúd, ebből ered édesapja ajkáról sokszor hallott beceneve is. Minderről a Dunán hétfőtől látható új, Névjegyek című műsor kapcsán mesélt az M5 kulturális csatorna műsorában.

Életünk során a legtöbbet hallott szó nem más, mint a saját nevünk, amin szólítanak. Nem mindegy, hogy ez a név mire utal, mire ösztönöz, milyen jelentéssel bír, és az általa közvetített értéknek milyen hatása van ránk. Ezekre a kérdésekre keresi a választ Névjegyek. A február 5-től hétköznap 18:40-től a Dunán, valamint február 11-től az M5-ön is látható új műsor a hagyományos keresztnevek értékeit mutatja be a nevek eredete, jelentése, valamint a hozzájuk kapcsolódó mítoszok és példaképek mentén. Az értelmezést segíti Pölcz Ádám nyelvész, egyetemi oktató, népszerű közéleti személyiségek neveit kutatva.

A műsor vendége lesz Oszvald Marika is. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, operetténekes az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában mondta el, szülei az akkori hagyományt követve, amely szerint az édesanyja továbbadja nevét a lányának, lett ő is Mária. „Szeretem a nevemet, anyukám után kaptam, és őt is nagyon szerettem. A második nevem a Gertrúd, ennek nyomán hívott édesapám Trudinak. Ennek praktikus oka is volt, hiszen két Marika volt a családban ”.

Kapcsolódó tartalom

Úgy gondolja névadásában a bibliai eredet is fontos szerepet játszott, e tekintetben úgy érzi meghatározó neve, a vallás, a hit ugyanis fontos szerepet játszik életében. „Az alázat fontos volt mindig az életemben. Ha a szüleim úgy gondolták, hogy így hívjanak, akkor az így van rendjén. Sosem volt kifogásom ellene” – mondta reagálva arra, hogy elgondolkozott-e valaha a névváltoztatáson.

A február 5-től a Dunán, február 11-től pedig az M5 kulturális csatornán is látható Névjegyekben Oszvald Marikán kívül a hazai kulturális élet ismert személyiségei – többek közt Bánfalvy Ágnes, Esztergályos Cecília, Pásztor Erzsi, Radványi Dorottya, Csőre Gábor, Gryllus Dániel, vagy éppen Lackfi János – osztják meg a nézőkkel, életükben mennyire meghatározó a keresztnevük.

A teljes beszélgetés a Librettó Médiaklikk-oldalán nézhető újra.

Névjegyek – február 5-től a Dunán és február 11-től az M5 kulturális csatornán.

Librettó – hétköznap 18 órától az M5-ön.

Kiemelt kép forrása: MTI