Szent Kelet Vesztett Varázsa – új dokumentumfilm-sorozat a Dunán

Fantasztikus utazásra hívja nézőit március 3-tól, vasárnaponként a Duna. Mongólia titokzatos és lenyűgöző tájait járhatják be a Szent Kelet Vesztett Varázsa című tizennégy részes dokumentumfilm-sorozattal. A mongol gasztronómia, kultúra és életmód a Gobi sivatagtól az Altai hegységen át, az ősi város Karakorumig elevenedik meg. Az epizódokkal rénszarvaspásztorokhoz, Ulánbátorba és Moron városának buddhista szentélyébe a Főlámához is ellátogathatnak. A sorozat írója és rendezője Bayer Zsolt, producere Kálomista Márton, szakmai támogatója Dr. Obrusánszky Borbála Magyarország Mongóliai nagykövete, akik a két nemzet közös ősi vérvonalát is kutatják.

Pető Zoltán, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) program főigazgatója, Obrusánszky Borbála, Magyarország mongóliai nagykövete, a sorozat szakmai támogatója, Bayer Zsolt, a sorozat írója és rendezője és Kálomista Márton, a sorozat producere a Szent Kelet Vesztett Varázsa című új magyar dokumentumfilm-sorozatot bemutató sajtóeseményen 2024. február 2-án. A Mongólia különleges tájait bemutató tizennégy részes sorozat március 3-tól, minden vasárnap látható a Duna csatornán (Fotó: MTI/Balogh Zoltán). 40 nap forgatás A sorozat stábja 40 napon keresztül forgatott Mongóliában, 8500 kilométeres utazása alatt a +35 fokos sivatagban és -15 fokos hegységekbe is ellátogatott. Minden eddiginél átfogóbb sorozat készült Mongóliáról. A nézők a Főláma kolostorában kaphatnak betekintést a buddhizmus és a sámánizmus világába, ellátogathatnak a Nadaam fesztiválra és egy igazi vadkempingezést is végigkövethetnek, olyat, ahol tényleg nyoma sincs a civilizációnak. Lélegzetelállító drón felvételeken láthatják az Altaj-hegység azon pontjait, ahova csak külön katonai engedéllyel léphetett be a stáb. Minden eddiginél átfogóbb sorozat Mongóliáról A Mongóliáról szóló sorozatot Bayer Zsolt, a sorozat írója és rendezője álmodta meg. Kálomista Márton a sorozat producereként végig kísérte a hónapokig tartó előkészítési fázist és az epizódok utómunkáját. A közös múlt A sorozat az ország és lakóinak bemutatása mellett feltárja a magyar és a mongol kultúra, történelem közös szálait is. Történészek és kutatók segítségével DNS-egyezéseket keresnek, ami alapján egészen Aba Sámuelig visszavezethető a közös vérvonal. A sorozat zárásaként a közös múlt kérdéseire kapunk választ. Szent Kelet Vesztett Varázsa – március 3-tól minden vasárnap 16:40-től a Dunán. A sorozat a Szerencsejáték Zrt. támogatásával készült.