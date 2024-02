Egyedülálló középkori kultúrát, nyelvet, hagyományt mutattak be a Csángó bálon

Idén is megrendezték a Csángó bált Budapesten. A rendezvényen hagyományőrző zenészek, énekesek és táncosok adtak ízelítőt a sokszínű csángó-magyar kultúrából. A gasztronómiai bemutatón pedig a vendégek megismerkedhettek a jellegzetes csángó ételekkel.

A tradicionális túrós puliszka receptjével is megismerkedhettek az érdeklődők az idei 27. Csángó bálon. A jellegzetes csángó ételt meg is lehetett kóstolni. De nemcsak a tradicionális ízekre, a hagyományőrző zenészek muzsikájára is sokan voltak kíváncsiak. A táncházban népdalénekeket is tanulhattak a legkisebbek.

A „Csángó faluban” számos kézzel szőtt hétköznapi és ünnepi viseletet is megismerhettek az érdeklődők. Egyebek mellett a katrincát is, amit még a mai napig hordanak az asszonyok ünnepnapokon Csángóföldön. A kiállítás egyik legfőbb célja a csángó magyar kultúra megőrzése.

A Csángó bálon évek óta megcsodálhatják Petrás Mária alkotásait is az érdeklődők.

A Magyar Örökség díjas keramikus népdalénekes munkáit Kárpát medence-szerte és Európán túl is ismerik.

„Egy világ ébred rá arra, hogy nagyon nagyon fontosak a gyökereink és nagyon fontos ma még jobban mint szerintem bármikor, hogy felmutassuk azt amit az őseink évszázadokig, évezredekig fontosnak tartottak” – fogalmazott Petrás Mária.

„A csángók egy egyedülálló középkori kultúrát, nyelvet, hagyományt őriznek, de a legfontosabb az, hogy ők magyarok, csángó magyarok. Huszonhét év alatt a Csángó bál azt a célt tűzte ki maga elé, hogy bontsuk le a magyarok és a magyarok között fennálló falakat” – erről beszélt a rendezvényen a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány alapítója, Németh Zsolt.

„Nagyon fontos megtalálni a nyitját annak, hogy mitől van, hogy ez az egyedülálló kultúra, különösen a moldvai csángó magyarság évszázadok alatt megmaradt.

Meggyőződésem, hogy a népi hagyományok és az úristenbe vetett hit és a család értékének a nagyon hangsúlyos jelenléte a csángók életében az három olyan ok, amit mindenféleképpen kiemelten kell számbavegyünk” – fejtette ki.

A Csángó bálon a Gyimesekből és Moldvából érkezett kultúrájukat a mai napig híven őrző fellépőket is láthatott a közönség. A rendezvény fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mohai Balázs)