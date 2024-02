Zenés darabban mutatkozott be a Duna csatorna hangja

Pikali Gerdával a legtöbbször prózai darabokban és szinkronszerepekben találkozhat a közönség, de a Duna állandó hangjaként is ismert. A közelmúltban egy eddig ismeretlen terepen, egy musical szereplőjeként bizonyította, hogy karakteres orgánumát éneklésre is alkalmas. Új feladatáról a Duna Család-barát magazinjában mesélt.

Életében először játszik főszerepet zenés darabban Pikali Gerda. A színművész tavaly ősszel debütált a Vértestvérek című előadásban. Az összetéveszthetetlen hangjáról ismert színművész egy kilenc gyermeket egymaga nevelő édesanyát alakít. Az énekes szerep okozta kihívásról a Család-barát vendégeként beszélt.

„Teljesen ismeretlen volt nekem ez a terep. Túl a negyvenen kaptam meg életem első szerepét zenés darabban, de nagyon élvezem, a szívemhez nőtt az előadás. Érdekes, hogy otthon soha nem énekelek a zuhany alatt, vagy a színházi folyosón, mert nem megy, de mihelyst a színpadon vagyok, sikerül” – összegezte tapasztalatait Pikali Gerda. Hozzátette, két kamasz édesanyjaként sok erőt merít szerepéből, mivel Mrs. Johnstone a bonyolult családi körülményei ellenére is mindig vidám asszony.

A József Attila Színház társulatának tagjaként sosem unatkozik, több szinkronmunkája van és olykor filmekben, sorozatokban is szerepel. A Duna csatorna hangjaként is mindig van feladata egy-egy műsorajánló kapcsán. Mint mondja, kedveli, hogy ez egy állandó készenlétet jelent, a kiszámíthatatlanság doppingként hat rá. A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

