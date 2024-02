Ősbemutatók is szerepelnek a negyedik Bartók Tavasz programjában

Díjnyertes produkciók, világhírű előadók, magyarországi premierek és ősbemutatók színesítik a negyedik Bartók Tavasz programját, amelyet április 5. és 14. között rendeznek meg Budapesten.

A fesztivál célja, hogy Bartók Bélát közelebb hozza az emberekhez – emelte ki Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója a programról tartott csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatón. Mint mondta, a nagy alkotók munkásságának megértéséhez fontos, hogy felfogjuk a művészeti filozófiájukat, ilyen szempontból Bartók Béla különösen izgalmas személyiség.

Káel Csaba úgy fogalmazott: a gyűjtés kulcsszó Bartók életében, azonban az ő gyűjtőszenvedélye nemcsak a népdalokra terjedt ki, hanem a világ megismerésének és megértésének, a saját személyiségének egyfajta transzformációja és a dokumentálás eszköze is volt. Ez a szenvedély művészeti forradalomhoz is vezetett, hiszen gyökereink megismeréséhez segített közelebb jutni – emelte ki.

Szomolányi Janina, a Bartók Tavasz operatív igazgatója a programról szólva kiemelte:

a kortárs komolyzenétől a világzenén, a dzsesszen, a táncművészeten és a képzőművészeten át a könnyűzenéig a saját műfajukban kiemelkedő alkotókat hívtak el idén is a világ számos országából a fesztiválra.

A Müpában hallhatja először élőben a magyar közönség Tan Dun Grammy- és Oscar-díjas kínai zeneszerző Buddha-passióját, majd szintén a Müpa színpadán ad koncertet az osztrák zongoraművész, Rudolf Buchbinder, aki a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vendégeként Beethoven valamennyi zongoraversenyét játssza el két koncerten.

Az Énekek éneke című programra a zsidó liturgiában meghatározó kántorművészet olyan szereplői érkeznek a Müpába, mint Avraham Kirshenbaum, a Bethlen téri zsinagóga főkántora, Zucker Immánuel vagy az amerikai Nissim Saal, míg a fiatalabb generációt a Chaim Stern, Rudas Dániel és Raáb Gábor képviseli.

A francia zeneszerző és producer David Chalmin, valamint Bryce Dessner közös projektje, az Electric Fields is a fellépők között lesz, akik a modern hangszerelési technikák segítségével három női zeneszerző költeményeit mutatják be a középkortól a barokkig.

A Söndörgő és a Kelemen Kvartett közös koncertjének gerincét Bartók-művei adják, de a nyáron megjelenő legújabb albumukról is eljátszanak néhány szerzeményt a Zeneakadémián. Balog József erdélyi származású zeneszerző Szabó Csaba zongoradarabjait tűzi műsorra a Budapest Music Centerben, míg a Magyar Zene Házában Karosi Júlia az észt zongoraművésszel, Kristjan Randaluval és a kanadai trombitással, Ingrid Jensennel közös, Inner Voice című új lemezét mutatja be. Az album a saját kompozíciók mellett népdalfeldolgozást és Bartók-darabok átiratait is tartalmazza.

Fellép továbbá a japán elektronikus zenei producer és képzőművész Ryoji Ikeda, az Akváriumban ad először koncertet Magyarországon az angol neopszichedelikus rockzene meghatározó formációja, a Spiritualized, a Budapest Ritmo világzenei fesztivál pedig Budapestre hívja a műfaj legfrissebb előadóit Afrikától a Balti-tengerig, a bantu punktól észt hárfásokon és balkáni rezeseken keresztül a fúziós etnodzsesszig.

A Les Ballets de Monte-Carlo a Hamupipőke című előadását mutatja be az Erkel Színház színpadán, a Duna Művészegyüttes előadását a székelykapuk szimbolikus üzenetei inspirálták, míg a Frenák Társulat új darabja a modern kor ellentmondásaira reflektál.

A Győri Balett és a Magyar Állami Népi Együttes Tiszta forrás című darabja Bartók török gyűjtéseire és a Bartókon nevelkedett török zeneszerzők műveire támaszkodva mutatja be a bartóki életmű néhány jellegzetes darabját.

A Szépművészeti Múzeum a Virginia Museum of Fine Artsszal együttműködve az Egyesült Államokba kivándorolt magyar fotográfusok, köztük Martin Munkácsi, Robert Capa, André Kertész, Moholy-Nagy László munkáiból rendez tárlatot, a Magyar Nemzeti Galéria mintegy kétszáz alkotásból álló életmű-kiállításának középpontjában pedig Anna Margit festő áll majd. Till Brönner európai identitást kutató fotósorozatának a Ludwig Múzeum ad otthont, a fesztivál költészet napjához kapcsolódó műsorát pedig a Müpában rendezik meg.

A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek összművészeti eseménysorozat Bartók Béla születésének 140. évfordulóján, 2021 tavaszán indult.

A fesztiválprogram minden évben bepillantást enged a zeneszerző életművébe, ugyanakkor nem kizárólag az ő kompozícióit sorakoztatja fel, sokkal inkább Bartók szellemiségét, kreativitását, alkotói szemléletét kívánja megjeleníteni számtalan műfajon keresztül. A fesztivál a Müpa szervezésében valósul meg.

A kiemelt kép illusztráció.