Levente Péter szerint egy kapcsolatban tilos megsértődni

Megbántódni lehet egy párkapcsolatban, de a sértődés az első lépcsőfok a válás felé – mondta Levente Péter színművész a Ridikülben. A Duna délutáni talkshow-jában feleségével, Döbrentey Ildikó íróval mesélték el megismerkedésük regénybe illő történetét, és tanáccsal szolgáltak arra vonatkozóan, miként lehet átvészelni a nehéz élethelyzeteket.

A jó kapcsolat, a hosszú házasság titkairól beszélgetett Dióssy Klári vendégivel, Döbrentey Ildikó Prima Primissima díjas íróval, valamint férjével, Levente Péter Prima Primissima, Jászi Mari-díjas színművésszel, továbbá Kardffy Aisha színész-énekessel és Kerényi Miklós Máté színésszel a Ridikülben.

Döbrentey Ildikó és Levente Péter majdnem hatvan évvel ezelőtt ismerkedtek meg.

„A mágikus Fészek Klubban találkoztunk először. Azért mentem oda, mert a Péter segítségével autóvezetői vizsgára készülő barátnőm megkért, hogy vigyek neki a tanuláshoz szükséges anyagokat. Előtte nem tudtam, ki ő. Az udvaron jött velem szembe, elém perdült, bemutatkozott, és azt mondta, szeretné megnézni, melyikünk a magasabb. Abban a pillanatban mind a ketten annyit tudtunk, hogy fontos emberek leszünk egymás életében” – emlékezett vissza a meghatározó találkozásra Döbrentey Ildikó.

Döbrentey Ildikó (Fotó: Tőke Béla)

„Már az erkélyről láttam, hogy jön. Ahogy a kerthelyiségen keresztül sétált, a férfiak utána fordultak, és engem is megbabonázott” – mesélte el Levente Péter saját szemszögéből a meghatározó pillanatot. A színművész elmondta, számára egy hosszú házasságban fontos, hogy párjával mindenről tudjon beszélgetni, ugyanakkor lényeges a megbízhatóság, a hűség önmagunkhoz, társunkhoz és a teremtőhöz.

Házasságuk igazi életszövetség, ami számos próbát kiállt már, együtt vészeltek át tragédiákat is, három gyermekük közül kettő, két fiuk rendkívül fiatalon hunyt el. Mindezeket úgy életék túl, hogy nem hagyták kibeszéletlenül a problémákat. Fontos tanácsot is megfogalmazott Levente Péter, nemcsak a stúdióban ülő párnak, hanem a nézőknek is.

„Tilos megsértődni egy kapcsolatban, mert az lefelé vezet, a bosszú és a gyűlölet lépcsőfokain a válás felé. Sértődés helyett lehet megbántódni, amelyet vagy elmondunk párunknak záros határidőn belül, és megbeszéljük, vagy el kell felejteni.”

A Ridikül teljes adása újranézhető a műsor a Médiaklikk-oldalán.

Ridikül – hétköznap 16 órától a Dunán.

fotókredit: Ridikül/Tőke Béla