Szombaton eldől, mi lesz az évszázad magyar slágere

Utolsó adásához érkezik január 27-én a Duna korszakokon átívelő zenés showműsora. A Csináljuk a fesztivált! fináléja lenyűgözően koreografált nyitánnyal, az előző évad győztesének, Agárdi Szilviának extra produkciójával, és 10 döntős slágerrel várja a nézőket.

A legjobbak közül is csak a legkiemelkedőbb 10 sláger száll versenybe szombaton az évszázad magyar slágere címért. A Kell még egy szó Szabó Előddel, a Csókkirály Szabó Mátéval, az Origo Oláh Gergővel, az Európa Oláh Ibolyával, a Nézz az ég felé Freddie-vel, az Ezt egy életen át kell játszani Dolhai Attilával, a Maradj velem Király Viktorral, az Elmegyek Kökény Attilával, a Szerelem, miért múlsz? Orsovai Renivel jutott a döntőbe az előválogatókból. A Korda György, Balázs Klári, Frenreisz Károly, Janza Kata, Feke Pál és Nagy Bogi alkotta zsűri döntése alapján az Ő még csak most tizennéggyel Takáts Tamás is tovább versenyezhet.

A szavazás a korábbi fordulók szabályai szerint történik a fináléban is. A színpadra megújulva visszatérő 10 produkcióra a zsűri és a stúdióközönség is leadja szavazatait, amelyeket az adás végén összesítenek, így kialakítva az eredményt. A döntő egy különleges táncelőadással indul a Csináljuk a fesztivált! tánckarának, a Wonderland Show Company előadásában a 10 fellépő után pedig extra produkcióként Agárdi Szilvia lép színpadra a tavalyi győztes dallal, Kovács Kati egyik leghíresebb, az Úgy szeretném meghálálni című slágerével.

A showműsor döntőjéig a műsor Médiaklikk-oldalán cikkek, videós tartalmak és kulisszatitkok várják a látogatókat. További érdekességek elérhetők a Duna közösségi oldalain a Facebookon és az Instagramon.

Csináljuk a fesztivált! – DÖNTŐ – szombaton 19:35-kor a Dunán.

Kiemelt kép: MTVA