Folyton a Csináljuk a fesztivált! adásairól faggatják a Korda házaspárt

Hamarosan véget ér a Duna showműsorának aktuális évada. A Csináljuk a fesztivált! két zsűrije, Balázs Klári és Korda György már izgatottan készül a szombati döntőre. Egyelőre nem tudják, mikor ülnek vissza legközelebb az ítészek körébe, de szívesen vállalnák ismét a feladatot.

Karrierjük egyik meghatározó munkájaként hivatkozik a Csináljuk a fesztivált! zsűrizésére Balázs Klári és Korda György. Az előadóművészek január 27-én ítésztársaikkal – Frenreisz Károllyal, Janza Katával, Feke Pállal és Nagy Bogival – már harmadik alkalommal keresik az évszázad legnagyobb magyar slágerét. A Duna délutáni magazinjában úgy fogalmaztak, szívesen folytatnák még a válogatást a hazai könnyűzene páratlanul gazdag világában.

„A gyémántok közül is a legcsillogóbbat keressük. Remek előadók viszik színpadra a magyar könnyűzene legnagyobb slágereit. A fiatalok és a régebb óta fiatalok egyaránt komfortzónájukból kilépve, nagy lelkesedéssel adnak elő dalokat. Nagyszerű dolog a részesének lenni ennek a nagyszabású produkciónak” – mondta Korda György az Almárium vendégeként.

„Nagyon sajnáljuk, hogy véget ér a verseny. Óriási érdeklődés övezi a műsort, és ahogy a nézők, mi is nagyon szeretjük” – hangsúlyozta Balázs Klári. Hozzátette, amikor véget ért az előző évad, lépten-nyomon arról faggatták az újságírók, a rajongók és a járókelők is, mikor várható a folytatás. Három évadnyi zsűrizés tapasztalatai alapján Balázs Klári most is ugyan azt mondja, mint ilyenkor mindig. Reméli, hogy a szombati döntő után ismét elkezdődik a puhatolózás a következő évadról.

Csináljuk a fesztivált! – DÖNTŐ – szombaton 19:35-kor a Dunán.

