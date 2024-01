Mutatunk 7 hungarikumot, amire igazán büszkék lehetünk

Veszprémben tartják a soron következő Hungarikum Díjátadó Gálát március 21-én a Petőfi Színházban. Ennek kapcsán összegyűjtöttünk hét hungarikumot, amit érdemes jobban megismerni.

Teqball mint sport

A Teqball egy teljes mértékben magyar gyökerekkel rendelkező futballon alapuló sport, mely átmenet a lábtenisz és a pingpong között, amit egy speciálisan meghajlított asztalon játszanak, mely képes megszólítani a sportrajongók egy egészen új generációját.

A Bangkokban zajló teqball-világbajnokság vegyes páros versenyének Magyarország Lengyelország bronzmérkõzésén 2023. december 3-án. Fotó: MTI/EPA/FITEQ/Rungrodzs Jongrit

Füredi Anna-bál

Szentgyörgyi Horváth Fülöp János leánya, Anna-Krisztina tiszteletére tartotta az első Anna-bált 1825. július 26-án, Balatonfüreden. A kisasszony a hagyomány szerint akkor ismerkedett meg leendő férjével, a későbbi aradi vértanú Kiss Ernő honvédtábornokkal. Azóta az Anna naphoz legközelebbi szombaton megtartott Anna-bál az ország legelőkelőbb eseményei közé tartozik, művészek, politikusok, közéleti személyiségek nyári találkozóhelye. A reformkorban szívesen látott vendég volt Kossuth Lajos, Széchenyi István, Wesselényi Miklós, majd Jókai Mór, Blaha Lujza és Vörösmarty Mihály. 1962 óta Huszka Jenő Anna-bál keringője a nyitótánc, a szépségverseny győztese és udvarhölgyei Herendi vázát vehetnek át, a bálkirálynő ezen felül megkapja Eris aranyalmáját is.

Balatonfüred, 2023. július 30.

A 198. Anna-bál szépe, a 19 éves budapesti Dévényi Alíz (k), elsõ udvarhölgye, a 18 éves balatonfüredi Szilassy Laura (j) és második udvarhölgye, a 17 éves békéscsabai Csenke Anna Viktória (b) a bál eredményhirdetése után a balatonfüredi Anna Grand Hotel parkjában 2023. július 30-án.

MTI/Katona Tibor

Höveji csipke

Népművészetünk ezen újabb réteghez tartozó rábaközi fehér hímzések közül sajátos vonásaival emelkedik ki a höveji hímzés. A hagyomány szerint egy helybeli leány, Horváth Borbála honosította meg a faluban, az 1860-as években. A höveji hímzés öltés elemei a lukhímzés, a láncöltéssor, és a huroköltés. Mintakincse leveles ágakból, rozettákból áll, amelyek néha szabad kompozíciójú bokordíszítményt, csokrot képeznek. A höveji csipke különlegessége és egyedisége megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl. A magyarságra jellemző világszerte számon tartott szépségével és hírével országunk elismertségét növeli. Egyediségével, különlegességével a magyarság csúcsteljesítménye, amely méltán jogosult mindennemű elismerésre, megőrzésre és védelemre.

Fotó: hungarikum.hu

Pozsonyi kifli

XVIII. században a városban elterjedt a „Pressburger beugle” elnevezés is. Czifray István 1830-ban kiadott „Legújabb magyar szakácskönyvében” „Posonyi finom mákos kaláts” címen közli a receptjét. Trianon után szláv neve is keletkezett Pozsony híres péksüteményének. Így ma az Európai Unióban – hosszas viták után – „Hagyományos különleges termékként” szerepel, magyarul és neve mellett említhető szlovákul is. A hivatalos leírása szerint „A pozsonyi kifli mákkal vagy dióval töltött, kifli alakú finom pékáru márványszerű, fényes felülettel.” A hagyomány alapján a diós kifli C-betűt formál, míg a mákos elnyújtott patkó alakú. Készült olyan korabeli képeslap, ami egy pozsonyi kifli íve alatt ábrázolja a Dunát, fölötte a várral.

Lángos

A lángos készítésének hagyománya szorosan összefügg a kenyérsütés tradíciójával. A lángos kezdetben a kenyértészta dagasztóteknőből kikapart maradékából, vagy a tészta lecsípett darabjából készült. A lángost eleinte kemencében sütötték, majd zsírban, amit később az olaj váltott fel. A tökéletes lángos közepes vastagságú, nem túl olajos, belül puha, kívül roppanós. Hagyományosan a lángost reszelt sajttal, tejföllel, ízlés szerint fokhagymával megkenve fogyasztják, mára az édes és sós feltétek legkülönbözőbb fajtáiból választhatunk. A kenyértészta szerte a világban sokféle helyi specialitásnak alapja, ezeknek az ételeknek nagy szerepe van a helyi ízek közvetítésében, turisztikai jelentőségük mellett országimázs formáló jelentőségük is van. Mindennek jó példája a lángos, ami a kiváló hazai tejföllel kiegészülve igazi magyar specialitásnak számít.

Fotó: MTI/Kovács Anikó

A székelykapu

A székelykapu jellegzetes ácstechnikával készült fedeles nagykapu típus, amely a középkori város-, vár- és udvarházkapukból alakult ki. A 17. századtól a székelyföldi kaputípus egyre élesebben elkülönült faragott díszítményeivel és a kiskapu fölötti úgynevezett kaputükör igényes dekorálásával a más vidékek kötött nagykapuitól, Székelyföld igazi látványosságává, kulturális relikviájává vált.

Nagycétény, 2023. szeptember 23.

Kincsünk a magyar gyermek! felirat az újonnan felállított székelykapun az avatása napján a felvidéki Nagycétényben 2023. szeptember 23-án.

MTI/Bodnár Boglárka

Cifraszűr

Nagy István agrárminiszter szerint a magyar cifraszűr olyan kabátféle, amely nemcsak az egyik legszebb magyar népi ruhadarab, de nemzeti szimbólum is. A korábban szürke viselet a XIX. században új életre kelt, díszessé vált, szó szerint „kivirágzott”. A cifraszűr lett a legények kötelező öltözetdarabja esküvőre, sőt egyes helyeken csak cifraszűrben járhattak lányos házakhoz udvarolni. A legény a cifra köpenyt mintegy véletlenül ottfelejtette az udvarlása helyszínén, és akinek reggelre kiakasztották a szűrét a tornácra, annak más lányos ház után kellett néznie…