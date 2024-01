A Csináljuk a fesztivált! hatással van Nagy Bogi zenei munkásságára

Szombaton a döntőhöz ér a Duna showműsorának harmadik évada. A Csináljuk a fesztivált! legfiatalabb zsűritagja, Nagy Bogi a Család-barát stúdiójában elárulta, a finálé sok újdonságot ígér, és arról is beszélt, az évszázad magyar slágerét kereső műsor, az elhangzó dalok hogyan inspirálják zenei munkásságát.

Fináléjához ér a Duna korszakokon átívelő zenés showműsora. A Csináljuk a fesztivált! szombat esti döntőjében megújulva tér vissza a színpadra az előválogatókból érkező 10 produkció.

„Harmadjára látjuk majd a döntős dalokat a show-ban. Már az elődöntőre is megújult a produkciók képi világa, hangszerelése, a fellépők öltözete, de a szombati döntőben is várhatók újítások” – ígérte a Család-barát vendégeként Nagy Bogi, énekes, a zsűri legfiatalabb tagja. Elárulta, nagy kedvence a Maradj velem című dal Király Viktor előadásában, ugyanakkor nagy élmény számára, hogy hallhatta Cserháti Zsuzsa lírai klasszikusát, a Boldogság, gyere haza című slágerét is, amelyet kiskora óta szeret és alig várta, hogy a műsorban is szerepeljen.

Kapcsolódó tartalom

„A Duna showműsorának zsűrijeként hallott slágerek hatottak rá. „Zeneileg nagy motivációt ad nekem a Csináljuk a fesztivált!, új irányokba indított el. A műsorban hallott régebbi hangszerelési motívumokat vittem bele saját dalaimba” – mondta Nagy Bogi hamarosan megjelenő nagylemeze kapcsán, amelyben új oldalát mutatja meg, mélyebb tartalmú szerzeményekben.

A Csináljuk a fesztivált! január 27-i döntőjében kiderül, mi lesz az évszázad magyar slágere. A showműsor fináléjáig a műsor Médiaklikk-oldalán cikkek, videós tartalmak és kulisszatitkok várják a látogatókat. A műsor legújabb hírei elérhetők a Duna közösségi oldalain a Facebookon és az Instagramon.

Csináljuk a fesztivált! – DÖNTŐ – szombaton 19:35-kor a Dunán.

Család-barát, a mindennapjaink része – hétköznaponként 9:35-től a Dunán.

Kiemelt kép: MTVA/Csöndör Kinga