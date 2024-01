Szólólemezt készített Gyémánt Bálint gitáros

Második szólólemezét készítette el Gyémánt Bálint. A hazai dzsessz-színtér egyik legkiválóbb gitárosa Vortex of Silence című anyagát február 16-án mutatja be a Müpában.

Gyémánt Bálint különböző formációkban több mint másfél évtizede dolgozik együtt Harcsa Veronika énekesnővel, számos közös lemezt készítettek. A sokszínű Vortex of Silence (A csend örvénye) Gyémánt Bálint második szólóalbuma.

„A ritmusszekciót alkotó Bartók Vince basszusgitárossal és Szabó Dániel Ferenc dobossal 2018 óta játszom együtt, első szólólemezemet, a 2017-ben megjelent True Listener-t még Fonay Tibor bőgőssel és Csizi László dobossal készítettem. Vincével és Danival új inspirációkat kaptam egy újfajta zenei anyag megírására”

– fogalmazott a gitáros az MTI-nek.

A Vortex of Silence kilenc szerzeménye között található rockos hangzású, akusztikus darab, sőt népdalfeldolgozás is. Mint Gyémánt Bálint megjegyezte, az album saját személyes történeteinek megnyilvánulása a dzsessz nyelvén, zenésztársai különleges játékával kiegészülve.

„A címadó dal, A csend örvénye az utolsó pillanatban született meg, úgy érzem, ez fogja össze az egész lemezanyagot. A Vortex of Silence a jelenben létről szól, annak a fontosságáról. Sokszor úgy érzem, nem tudok igazán elmélyülni abban, amivel éppen foglalkozom, legyen az a gyakorlás, a tanítás vagy a akár a pihenés. Nemrég apa lettem, ami még inkább közel hozta számomra az idő mulandóságát” – fejtette ki a zenész.

Gyémánt Bálint elmondta, hogy a Waltz for Mr. Diamond című dalt, amely a lemez legrockosabb darabja, édesapjának írta.

„Néha játékosan megkérdezi tőlem, nem akarok-e végre valami olyan zenét játszani, ami tetszik az embereknek. Ilyenkor mosolyogva válaszolom neki, hogy nem, ilyet sohasem gondoltam. De ez a dal kellően melodikus kompozíció ahhoz, hogy talán még az édesapám számára is befogadható”.

A lemez kellemes színfoltja a Tavaszi szél kezdetű népdal feldolgozása. A gitáros felidézte, hogy néhány éve Washingtonban egy izraeli zongoristával adott duókoncertet, és az alkalomra keresett egy dalt, amely szimbolizálja Magyarországot. Hozzátette: a Tavaszi szél a legkorábbi zenei élménye, amely idővel bekerült triójának repertoárjába is, a közönség nagyon szereti hallani a koncerteken.

A gitáros a triójával készült lemezanyaggal bekerült a rangos németországi jazz showcase fesztivál, a Jazzahead 2024-es előadói közé. A világ egyik legnagyobb dzsessztalálkozóját áprilisban rendezik Brémában, a showcase tizenhat fellépőjét ezer jelentkező közül választották ki.

„Komoly elismerés számomra, hogy idén újra ott lehetek. Manapság már elsősorban videókkal lehet jelentkezni, én azt a háromszámos felvételt adtam be, amelyet tavaly ősszel az Operaház Vörös Szalonjában rögíztettünk”

– tette hozzá.

A különleges hangulatú, füstgéppel spékelt session során a Dancing Dragons, a Vortex of Silence, és a Dunning Kruger Effect című szám videóját három óra alatt forgatták le az Operaházban Darvas Bence operatőrrel.

A Vortex of Silence a freiburgi Jazzhouse Records gondozásában jelent meg, akárcsak a Harcsa Veronika-Gyémánt Bálint Quartet legutóbbi lemeze, a 2022-es About Time. Gyémánt Bálint albuma a digitális platformokon érhető el, de hamarosan LP-n is kiadják.

„Február 14-én a veszprémi Papírkutyában játszunk, 16-án pedig a Müpa Fesztivál Színházában a Jazz Showcase program keretében mutatjuk be a lemezt. Március 5-én a berlini A-Trane Jazz Clubban lépünk fel a trióval, és Brüsszelben is fogunk játszani. Harcsa Veronikával eddig tíz közös lemezt készítettünk, úgy alakult, hogy idén külön projektekben dolgozunk, de továbbra is elválaszthatatlan baráti és szakmai kapocs van közöttünk” – mondta végül Gyémánt Bálint az MTI-nek.