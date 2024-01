Bor, mámor, szerelem – keddtől új sorozat a Dunán

Január 23-tól hétköznap 19:45-től látható a Dunán a hazájában nagy sikert aratott szlovák romantikus sorozat a Bor, mámor, szerelem.

Megújult magyar szinkronnal hazai csatornán először látható a Bor, mámor, szerelem (Búrlivé víno) című szlovák sorozat, amellyel egy 6 napos családi wellnesspihenést is nyerhetnek a nézők Szlovákiába. Ehhez nem kell mást tenni, mint helyesen válaszolni a sorozathoz kapcsolódó heti kérdésekre január 26-ig a Duna Facebook-oldalán.

A szomszédos Szlovákia festői borvidékén játszódó széria két versengő bortermelő családról szól, akik között régóta konfliktus van. A történet szerint Stanislav Rozner sikeres borászatot alapított, míg korábbi barátja és kollégája, Ivan Dolinsky anyagi gondokkal küzd, és úgy dönt, hogy eladja a borászatát. A családok múltjában régi titok lappang: Ivan meggyőződése, hogy Stanislav Rozner a család minden gondjának okozója. A versengés és gyűlölet ellenére Martin, Rozner fia és Nina, Ivan lánya egymásba szeretnek.

A nézők közvetlenül az epizódok után bepillanthatnak az új tv-sorozat szinkronkészítési kulisszáiba is, közelebbről is megismerve egy-egy szereplőt és annak magyar hangját. „Mint az európai sorozatok többsége a Bor, mámor, szerelem is jó, a cselekmény és problémák is közelebb állnak hozzánk” – hangsúlyozta Zsurzs Kati, a sorozat legszerethetőbb karakterét, a nagymamát alakító színésznő egy interjúban.

A Bor, mámor, szerelem hétköznap 19:45-től látható a Dunán, ezért a korábban azonos időpontban kezdődő Érted mindent című portugál sorozatot hétköznap 9:45-től sugározza a csatorna. Mindkét széria epizódjai újranézhetők a Médiaklikken.

Bor, mámor, szerelem – Premier: január 23-án 19:45-től a Dunán.