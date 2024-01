A Dal 2024 új zsűritagja, Németh Alajos Lojzi elárulta a siker receptjét  

Szeret főzni, kirándulni és gombát szedni – derült ki A Dal 2024 új zsűritagjáról, Németh Alajos Lojziról a Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című műsorában. A Bikini alapítója, számtalan sláger szerzője, közelgő feladatáról is beszélt a közmédia csatornáján: nemcsak azt mondta el, mitől lesz sláger egy szerzemény, hanem azt is, hogy milyen dallal lehet megnyerni a Duna műsorát.

Segítő meglátásokra, építő kritikákra számíthatnak A Dal 2024 versenyzői Németh Alajos Lojzitól. A Duna dalválasztójának új zsűritagja egy korábbi beszélgetésben már kifejtette, zenei mindenevő, neki az számít, hogy jó legyen a dal és a lehető legjobban is legyen előadva. „A jó zenét keresem a műsorban, ugyanakkor a jó dalon kívül az is fontos, hogy felkészült legyen a zenekar, az énekes, hiszen fel is kell tudniuk játszani szerzeményeiket. Nem is akárhol, a híres berlini Hansa Studiosban” – osztotta meg a hallgatókkal a Petőfi Rádió stúdiójában.

A Máté Péter-, Artisjus- és Fonogram-díjas zeneszerző, dalszövegíró hazánk egyetlen dalversenyének új ítésze szerint a győzelem nem attól függ, ki milyen régóta van a zenei pályán. „Az nyeri el az Év Dala 2024 címet, aki azt a dalt teszi le az asztalra, ami első hallásra énekelhető. A nagy slágerek szívhez szólnak, olyan lelki mélységekbe hatolnak, hogy az ember már első hallásra megkönnyezi, vagy megmosolyogja, egyből tetszik neki.”

A magyar dalok versenyének idei évada hamarosan az előválogatóval veszi kezdetét a Dunán, a SzerencseSzombat január 20-i adásában pedig kiderül, Szandi, Ferenczi György és Németh Alajos Lojzi mellett, ki foglal még helyet A Dal 2024 zsűrijében.

A teljes beszélgetés podcast formájában újrahallgatható a Petőfi Rádió gyűjtőoldalán.

A Dal 2024 – hamarosan a Dunán.

