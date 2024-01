Fenyő Miklós büszke arra, hogy Szandi lesz A Dal 2024 egyik zsűrije

Nagy szeretet és tisztelet fűzi egymáshoz Szandit és egykori mentorát, Fenyő Miklóst. A Hungária alapítótagja az M2 Petőfi TV műsorában arról beszélt, milyen közös munkába fogtak felfedezettjével, és reflektált arra is, hogy az énekesnő zsűrizi a Duna dalválasztójának idei versenydalait.

Több mint három évtizeddel ezelőtt fedezte fel az akkor még kiskamasz, de sugárzóan tehetséges Szandit Fenyő Miklós, az idén 57 éves Hungária együttes alapítótagja. Barátságuk máig töretlen, de az elmúlt években csak ritkán sodorta őket össze a szakma. Az eMeRTon-díjas előadóművész, dalszerző azonban a közelmúltban megkereste egykori felfedezettjét, hogy felkérje egy különleges közös munkára – minderről az M2 Petőfi TV vendégeként mesélt.

„Kevésbé elfoglalt napjaimon előveszem a kedvenc világslágereimet, és magyar szöveget írok rájuk. Így született meg a Sorsod vagyok, ami a Shocking Blue – Venus című dalának átirata. Szandival elfogult vagyok, és mérhetetlen büszkeséggel tekintek a sikereire, köztük arra, hogy ő lesz A Dal 2024 egyik zsűritagja. Az egymás iránt érzett szeretetünk, barátságunk tartósan megmaradt az elmúlt évtizedekben. Most adott az élet egy olyan lehetőséget, hogy egy dal erejéig szakmailag is újra összekapcsolódhattunk” – mondta a FRISS pénteki adásában Fenyő Miklós. A zenész elárulta, fiókja még több magyar nyelvre átültetett, feldolgozásra váró slágert rejt. Hozzátette, amikor a rock’n’roll bölcsőjét ringatni kezdték, az egyik dajkája ő volt, de szívesen kipróbálná magát más műfajban, például írna country dalokat is, mert nagyon szereti az amerikai népzenét.

