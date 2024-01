Mini Madagaszkár – Vár a nagyvilág: január 15-től az M2 Gyerekcsatornán

A népszerű animációs film, a Madagaszkár szereplőinek gyerekkori kalandjait követhetik január 15-től hétköznap esténként az M2 Gyerekcsatornán. A minihősök történetei fontos üzenetet is hordoznak, azt, hogy sohasem szabad feladni az álmokat.

A Mini Madagaszkár – Vár a nagyvilág című 2020-as kanadai-angol animációs filmsorozat első évadát tűzi műsorára a közmédia reklámmentes gyerekcsatornája. A széria országos televízióban először az M2 Gyerekcsatornán látható január 15-től hétköznap 18:25-től.

A Madagaszkár filmekből ismert karaktereket gyerekkorukban ismerhetik meg a nézők és követhetik Alex, az oroszlán, Marty, a zebra, Melman, a zsiráf és Gloria, a víziló kalandjait a New York-i Central Park állatkertjében. A kis hősöknek nagy álmaik és terveik vannak, amelyek megvalósítása közben vidám kalandokba keverednek. Történeteik amennyire szórakoztatóak, épp annyira fontos üzenetet is hordoznak. Példájukon keresztül arra tanítanak, hogy könnyebb vállalni egy hibáért a felelősséget, mint leplezni azt, vagy hogy a barátokra mindig lehet számítani, és a velük töltött különleges pillanatok mindennél értékesebbek. A sorozat arra is rávilágít, hogy fontos hűnek maradni önmagunkhoz. A széria szereplői – bár még csak gyerekek –, de megtanulják: hinni kell az álmokban, és küzdjenek bármiért is, soha nem szabad feladni.

Mini Madagaszkár – Vár a nagyvilág: január 15-től hétköznap 18:25-től az M2 Gyerekcsatornán.

Kiemelt kép forrása: Universal Studios Limited