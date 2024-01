Megérkezett a Majdnem menyasszony hivatalos előzetese

Hivatalos előzetest kapott a Majdnem menyasszony, a Megafilm Service Herczeg Ferenc műveit feldolgozó trilógia következő darabja. A Don Juan kopaszodik és A kék róka után most A fehér páva regényből készült romantikus játékfilm Majdnem menyasszony címmel. A Pacskovszky József rendezésében készült, a Nemzeti Filmintézet támogatásával megvalósuló játékfilmet 22 nap alatt, 4 helyszínen, több mint 30 szereplővel és több mint 300 statiszta közreműködésével forgatták. A közel 90 perces filmet hamarosan a Duna nézői láthatják elsőként.

A cselekmény a századelő boldog békeidejében Varjason játszódik, ahol mintha megállt volna az idő, de ennek most vége: Ábel Marika, a nagyra becsült helyi kelmekereskedő szeme fénye férjhez megy, és még a vasútépítés is megkezdődik. Ez olyan nagy riadalmat okoz a kisvárosban, mint napjainkban a mesterséges intelligencia megjelenése: sokan attól félnek, hogy az új technológiai feleslegessé teszi az embert. A modern korban Marika is egy modern gondolkodású hajadon. A tradicionális szokásokkal szemben őt a saját boldogsága is foglalkoztatja, és mivel megérintette a kor nőmozgalmainak a szele, szentül hiszi, hogy nőként joga van az önrendelkezéshez.

A történet során Marika (Kelemen Hanna) többször megszólítja a nézőt, és kikacsintva narrálja végig saját és családtagjai életét, miközben számos női sorssal és házassággal megismerkedhetnek. A nagynéni, Etelka (Spilák Klára) belesavanyodott a bohém Miklós bácsival (Görög László) kötött érdekházasságba, és boldogtalanságában már csak cetliken üzen férjének. Viola (Vasvári Emese) vénkisasszonnyá őszült, mert eleinte neki nem volt jó senki, aztán meg már ő nem kellett senkinek. Veron (Kanyó Kata) már ugyan egy felszabadultabb gondolkodású fiatal lány, de még nem olyan tudatos, mint Marika, akinek édesanyja, Milena Lichnovska egy szerelem nélküli házasságban sorvadt el. Aztán ott van a „legrosszabb nőtípusból” mindjárt három is: Rézit (Balla Eszter), Terkát (Szőts Orsolya) és Fánit (Takács Nóra Diána) csak a pletyka élteti, és mindig a mások dolgába ütik az orrukat. Marika közöttük az a fiatal lány, aki előtt ott van még az egész élet, és már szabadabban dönt, mint az idősebb generáció. Persze a történet nem csak a női egyenjogúságról szól, hanem a felnőtté válásról is, hiszen a hősnő a nézők szeme előtt érik nővé, miközben meghozza élete legfontosabb és legnehezebb döntését.

Szereplők: Kelemen Hanna, Hajdu Tibor, Koltai-Nagy Balázs, Gáspár Tibor, Görög László, Schneider Zoltán, Csombor Teréz, Spilák Klára, Vasvári Emese, László Gáspár, Kanyó Kata, Balla Eszter, Takács Nóra Diána, Szőts Orsolya

Alkotók: Forgatókönyvíró: Somogyi György, Rendező: Pacskovszky József, Operatőr: Gózon Francisco, Látványtervező: Bozóki Mara, Jelmeztervező: Zelenka Nóra, Zeneszerző: Ifj. Balogh Ferenc, Vágó: Rumbold László, Gyártásvezető: Endrődy Balázs, Line producer: Filip Fruzsina, Producerek: Helmeczy Dorottya, Kálomista Gábor.

Kiemelt kép forrása: Megafilm