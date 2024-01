Bejelentették a jelölteket, ismét összecsap a Barbie és az Oppenheimer

A Barbie és az Oppenheimer színészei kapták a legtöbb, négy-négy jelölést a hollywoodi színészcéh (SAG) díjaira, amelyeket szerdán jelentett be a szervezet. A tévés jelöltmezőnyt az Utódlás vezeti.

A tavalyi év két nagy kasszasikerének számító, és gyakran Barbenheimerként is emlegetett filmek színészei a legjobb színészgárda díjára is esélyesek a Megfojtott virágok, az American Fiction és a The Color Purple című filmek szereplőivel együtt – számolt be róla szerdán a Variety.com.



Margot Robbie és Ryan Gosling

(Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)

A televíziós mezőnyben az Utódlás utolsó évada vezet öt jelöléssel, amelyet a Ted Lasso, A mackó és a The Last of Us követ négy-négy jelöléssel. A médiadinasztia belső harcairól szóló Utódlás színészcsapata a drámasorozatok legjobb szereplőgárdája díjáért A korona, Az Aranykor, a The Last of Us és a The Morning Show sztárjaival verseng.

Matthew Macfayden, Sarah Snook és Kieran Culkin (Fotó: EPA/ALLISON DINNER)

A vígjátéksorozatok legjobb színészcsapatának trófeájáért folyó küzdelem pedig A mackó, a Ted Lasso, a Gyilkos a házban, az Abbott Általános Iskola és a Barry produkciója között dől majd el. A legtöbb, 20 SAG-jelölést a Warner Bros. Discovery gyűjtötte, mivel ehhez a médiacsoporthoz tartozik a The Last of Us, az Utódlás, a The Color Purple és a Barbie is. A Netflix 12 jelöléssel a második, az Apple pedig 11-gyel a harmadik a sorban.

Cillian Murphy és Robert Downey Jr. (Fotó: MTI/EPA/ALLISON DINNER)

Bár a színészcéh nem ad díjat az év legjobb filmje kategóriában, választásai általában jól tükrözik, hogy mely filmeknek lehet nagy esélyük az Oscar-díjakra. 1995 óta csak négy film nyerte el a legjobb film Oscarját azok közül, amelyeknek szereplőgárdája nem lett SAG-díjas: A rettenthetetlen, A víz érintése, a Zöld könyv és A nomádok földje – idézte fel a Variety.com.

Az atombomba atyját, J. Robert Oppenheimert alakító Cillian Murphyt a legjobb színész díjára Paul Giamatti (Téli szünet), Coloman Domingo (Rustin), Jeffrey Wright (American Fiction) és Bradley Cooper (Maestro) társaságában jelölte a színészcéh.

A filmes mezőny legjobb színésznő-kategóriájában pedig a Megfojtott virágok sztárja, Lily Gladstone mellett Emma Stone (Szegény párák), Carey Mulligan (Maestro), Annette Bening (Nyad) és a Barbie-t alakító Margot Robbie verseng a díjért. A színészcéh 30. díjátadó gáláját február 24-én rendezik meg, a ceremóniát először közvetíti élőben világszerte a Netflix.