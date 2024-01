Kötelező tananyag popdalok formájában a közmédia csatornáin

Különleges módon, okosdalok formájában mutatja be Magyarország hat nagy tájegységét az M2 Gyerekcsatorna Magyarország nagytájai című hatrészes klipsorozata. A 7-8. osztályos tananyagra épülő dalszövegekhez készült videóklipek a tanulást és az ismétlést is támogatják, mindezt a fiatalok által megszokott és kedvelt mai popzenei, videós formában.

Január 8-án este láthatták az M2 Gyerekcsatornán a Magyarország hat nagytájáról készült új, oktatást támogató zenés sorozat első videóklipjét, amely az Alföldről szól. Az okosdalok többi része is hazánk nagy tájegységeire kalauzol, az MTVA Archívumából válogatott lenyűgöző drónfelvételeknek köszönhetően a klipek a térségek geográfiai és kulturális sokszínűségét mutatják be, és a 7-8. osztályos tananyagra épülő dalszövegek teszik teljessé. Az Oktatási Hivatal támogatásával megvalósuló szériában a fülbemászó dalokat Kováts Vera énekes-színész adja elő, a dalszövegeket Orbán Tamás, Artisjus-díjas művész jegyzi.

„A 7. és 8. osztályos tankönyvköz készítettünk kiegészítő tananyagot. Célunk volt, hogy a fiatalok mai popzenei, videós tartalmakat kapjanak, olyanokat, amelyeket más témában előszeretettel néznek. Az okosdalok szövegei a tananyagra épülnek, így hasznos azok számára, akik tanulni szeretnének, mert előkészíti számukra a tananyag befogadását, és azoknak is, akik ismételni szeretnék a már megtanultakat” – mondta Orbán Tamás az M2 Petőfi TV Friss! című műsorában. Hozzátette: a vizuális megjelenítéssel a dalszöveget támogatják, mert az elhangzottakat mutatják meg képekben, jól komponált videóklipek formájában. Orbán Tamás azt is elárulta: mindegyik dal más, vannak köztük lendületes, humoros alkotások is, de mindegyik képi világában azok a helyszínek jelennek meg, amelyek a leginkább jellemzik az adott tájegységet.

A további öt tájegységet bemutató okosdalokat elsőként az M2 Gyerekcsatornán láthatják, a premier után a Duna World, az M2 Petőfi TV, valamint a Petőfi Rádió kínálatát is színesítik majd.

A teljes beszélgetés, amelyben Kováts Vera is részleteket árul el a közös munkáról, a műsor Médiaklikk-oldalán nézhető újra.

Magyarország nagytájai – január 8-tól a közmédia csatornáin.

FRISS! – hétköznap 20:10-től az M2 Petőfi TV műsorán.