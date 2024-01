Ferenczi György, A Dal 2024 zsűritagja elárulta, mitől jó egy dal  

Negyedszerre ül A Dal zsűriszékébe Ferenczi György Máté Péter-díjas, kétszeres Artisjus-díjas és kétszeres eMeRTon-díjas zenész. A SzerencseSzombat adásában kijelentette, hisz abban, hogy bármilyen fiatal vagy kezdő zenész tud világszínvonalú produkciót alkotni, és beszélt arról, mitől lesz jó egy dal.

Hamarosan látható a Duna zenei sokszínűséget támogató, nagy múltú dalversenye a csatornán. Idén újdonságként az előválogatóban hatvan előadó, illetve zenekar mérettetheti meg produkcióját, a zsűri döntése alapján áll össze a válogató adások 40-es mezőnye. A továbbjutók már az élő show-ban mutatkozhatnak be. Ferenczi György a SzerencseSzombatban fejtette ki: az előválogató lényege, hogy megnézzék, élőben hogy szólnak a beválogatott produkciók, így zeneileg még színvonalasabb lesz a show.

Ferenczi György negyedik alkalommal foglal helyett A Dal zsűrijében, értékelési szempontjairól is árult el részleteket. „A szöveget nem tudom elválasztani a dallamtól. Van egy anyanyelvünk, amit kerékbe lehet törni, de nem érdemes. Viszonylag kis odafigyeléssel is csodálatos szövegeket produkált már a magyar muzsika. Dalszövegírásban van néhány olyan tehetség, mint itthon Hobo, vagy nemzetközi viszonylatban Bob Dylan. Ők úgy tudják nekünk megmutatni a világot, amire mi nem vagyunk képesek, de az alap rock and roll és a popzene lényege az élethez tartozó egyszeri dolgok kimondása és feldolgozása” – fogalmazott az 1ső Pesti Rackák frontembere. Hozzátette: hisz abban, hogy a magyar zenészek fiatal és kezdő korukban is tudnak világszínvonalú produkciót alkotni.

Ferenczi György arról is beszélt, mitől lesz jó egy dal. „Muzsikusként az egyedi szerzeményeket és a valóságos dalokat kedvelem. Számomra a valódi siker az őszinteségben rejlik, mert azáltal születhet meg valami igazi.”

