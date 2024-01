Az ajtó: Az Oscar-díjas Szabó István filmadaptációja Szabó Magda regényéből az M5-ön

Szabó Magda részben önéletrajzi ihletésű Az ajtó című regényéből készült Szabó István rendező azonos című filmjét tűzi műsorára az M5 kulturális csatorna. Az Oscar-díjas Helen Mirren főszereplével készült alkotást január 11-én 21:10-től láthatják a csatornán.

Szabó Magda Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas író, költő 1987-ben írta meg részben önéletrajzi ihletésű Az ajtó című regényét, amelyet megjelenése óta közel 40 nyelvre fordítottak le. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Oscar- és Kossuth-díjas rendező, Szabó István filmet forgatott belőle, amelyet 2012-ben mutattak be. A két szigorú elvek szerint élő asszony portréját megrajzoló magyar-német alkotás a házvezetőnő és a ház asszonyának apránként kibontakozó és sokszor viharos kapcsolatának megrendítően szép ábrázolása.

A történet szerint Magda, az írónő bejárónőt keres. Megismeri Emerence-t, a meglehetősen öntörvényű, nyers asszonyt, aki házvezetőnőnek áll hozzá. A kezdetben egymás iránt érzett gyanakvás és közöny helyét lassanként átveszi az elfogadás és a bizalom, és Emerence nemcsak otthona, hanem lelke ajtaját is megnyitja Magda előtt. Feltárja, konkrétan mit őriz otthonában a zárt ajtó mögött, ugyanakkor egy magára maradt nő tragikus, fordulatos sorsa is felsejlik. Az ajtó jelképezi a ki- és bezártságot, és allegóriája is a két főhős egyszer odaadó, máskor szinte gyűlölködő kapcsolatát jellemző kettősségnek.

Szabó István filmjében a házvezetőnő szerepében az Oscar-díjas Helen Mirren látható, az írónőt Martina Gedeck színésznő alakítja.

Az ajtó – január 11-én 21:10-től az M5 kulturális csatorna műsorán.