Winnetou kalandjait követhetik szombat délelőttönként a Dunán

A Karl May német író által megteremtett vadnyugati világ és leghíresebb hősei, az apacs indián Winnetou valamint barátja, Old Shatterhand kalandjai elevenednek meg a művei nyomán készült klasszikus filmekben a Duna szombat délelőtti családi sávjában. A filmeket január 13-tól láthatják a csatornán.

A közkedvelt német író, Karl May sokak által ismert kalandregényeinek két legnagyobb hőse, az indián Winnetou és – az író alteregójának is tartott – Old Shatterhand, Winnetou fehér bőrű vértestvére. Kalandjaikat nemcsak az olvasók, hanem a nézők is jól ismerik, hiszen az író több műve is filmforgatókönyv alapjául szolgált, bemutatva az amerikai vadnyugaton játszódó, a két hős összetűzésekkel és harcokkal teletűzdelt, életre szóló barátságának eredetét.

Történeteiket nem a filmek keletkezésének, hanem a történetfolyam logikája szerinti sorrendben követhetik január 13-tól szombat délelőttönként hónapokon keresztül a Duna családi sávjában a nézők.

A csatorna műsorra tűzi a Karl May világhírű regényéből készült Winnetou-trilógia részeit.

Ezekben megismerhetik a két főhős barátságnak kezdetét, amikor a fiatal indián rájön, hogy a fehérek megszegték a velük kötött megállapodást és a síneket az apacsok földjén vezetik át.

Először megpróbálja békésen rendezni a területvitát, kiderül azonban, hogy nem a vasúttársaság a hibás, hanem annak egyik helyi vezetője, aki nem másra pályázik, mint az apacsok aranyára.

Mikor megölik az indiánok fehér tanítóját, Winnetou bosszút esküszik. Old Shatterhand kezdettől tudja, mi áll a háború hátterében, de csak nagy nehezen képes Winnetou bizalmát elnyerni, hogy együtt folytathassák a harcot.

A további részekben láthatják, Winnetou miként fáradozik az indiánok és a sápadtarcúak közötti béke megteremtésén, míg Old Shatterhand az olaj után kutató kapzsi fehérekkel száll szembe, majd követhetik: a nagy nehezen megkötött egyességet, a törékeny békét hogyan fenyegetik csavargók és rablóbandák.

A trilógián kívül Karl May regényén alapuló további western- és kalandfilmeket is láthatnak szombat délelőttönként, a többi között a Winnetou és barátja, Old Firehand, a Keselyűk karmaiban, vagy az örök klasszikus, Az Ezüst-tó kincse című alkotásokat.

Winnetou filmek szombatonként 9:20-tól a Dunán.

Január 13.: Winnetou és barátja, Old Firehand

Január 20.: Winnetou 3/1.

Január 27.: Az Ezüst-tó kincse

Február 3.: Winnetou 3/2.

Február 10.: Old Surehand

Február 17.: Keselyűk karmaiban

Február 24.: Az olajherceg

Március 2.: Winnetou és a félvér Apanacsi

Március 9.: Winnetou 3/3.

