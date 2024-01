Nagy Feró fiának fontos volt édesapja áldása

Ismét új korszak kezdődik a Beatrice életében, miután két tagjuk – köztük Nagy Feró fia – is bejelentette távozását. Az M5 Agenda című kulturális híradójában Nagy Feró és Nagy Hunor Attila is megszólalt a döntés kapcsán. Az együttesből kiváló dobos elmondta: fontos volt számára, hogy apja is áldását adja tervére.

Az 1969-ben alakult Beatrice története során már több változáson – visszavonuláson, újjáalakuláson – ment keresztül. Legutóbb 2010 elején szerveződött át a zenekar, ekkor került a korábbi dobos helyére Nagy Feró fia, Nagy Hunor Attila. A zenész 13 év után döntött úgy, távozik az együttesből, majd a gitáros Kékkői Zalán is kilépet. „Már évek óta készültem erre lelkileg, vagyunk olyan kapcsolatban, hogy fontos volt nekem az áldása” – nyilatkozta édesapja és döntése kapcsán Nagy Hunor Attila az Agendának. Nagy Feró is megszólalt az M5 műsorában, megerősítve, fia régóta tervezgette a váltást, amit ő tiszteletben tart és továbbra is támogatja karrierjét. „Azt mondta, szeretné a saját útját járni, elfogadtam”. Kapcsolódó tartalom Az ünnepek alatt sem pihen Korda György és Balázs Klári Volt, hogy a pálmafák alatt, az óceán partján töltötték a karácsonyt, de már évek óta itthon ünnepel a Korda házaspár. Most ismét új korszak kezdődik a Beatrice történetében, ahogy közösségi oldalukon is írják: folytatják a munkát és hamarosan új felállással térnek vissza. Agenda – minden nap 18:45-től az M5 kulturális csatorna műsorán. Kiemelt kép: Nagy Feró. (Forrás: MTVA/Zih Zsolt)